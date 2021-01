La Première Dame Melania Trump a dénoncé l’émeute de Capitol Hill, écrivant que «la violence n’est jamais acceptable». Cependant, Mme Trump a été critiquée pour avoir offert sa sympathie à Ashli ​​Babbitt, le partisan de Trump abattu par la police.

Le président Donald Trump étant interdit des médias sociaux et par ailleurs silencieux, la première dame a publié lundi une déclaration condamnant l’émeute au Capitole mercredi dernier, dans laquelle une foule pro-Trump s’est frayée un chemin à l’intérieur du Capitole américain pour protester contre la certification de Joe par le Congrès. La victoire électorale de Biden.

«Ne vous y trompez pas, je condamne absolument les violences qui ont eu lieu au Capitole de notre nation», elle a écrit. «La violence n’est jamais acceptable.»

Dans une lettre criblée de fautes d’orthographe, Mme Trump a offert ses condoléances aux six personnes décédées pendant ou après les émeutes, y compris un officier hors service décédé par suicide apparent dimanche.

Cependant, les libéraux ont contesté le fait que Mme Trump offre ses condoléances à Ashli ​​Babbitt, un vétéran de l’armée de l’air et partisan de Trump qui a été abattu par un policier du Capitole pendant l’émeute. La foule anti-Trump a appelé Babbitt un «Terroriste domestique» Et un «Insurrectionnel», et a martelé la première dame pour avoir inscrit le nom de Babbitt devant les deux policiers dans sa déclaration.

Melania a fait l’éloge d’Ashli ​​Babbitt par son nom dans sa déclaration – une insurrectionnelle fatiguée de renverser le gouvernement. 🙄 pic.twitter.com/jPG2jJc5Fs – Eric Haywood (@EricHaywood) 11 janvier 2021

Dans lequel Melania Trump dit, "mon cœur va à: vétéran de l’armée de l’air, Ashli ​​Babbit, …." une terroriste domestique qui a été tuée par les forces de l’ordre fédérales alors qu’elle tentait de pénétrer dans le lobby du Président lors de l’invasion du Capitole américain. 😡 https://t.co/CKz0vQnbAj – Jonathan Capehart (@CapehartJ) 11 janvier 2021

Donald Trump a d’abord dit aux insurgés: «Nous vous aimons». Maintenant, Melania Trump publie une déclaration faisant l’éloge de «Plus récemment, mon cœur va à: Vétéran de l’armée de l’air, Ashli ​​Babbit.» Babbit était l’insurrectionnel tué en prenant d’assaut le Capitole pour tuer des membres du Congrès. – Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) 11 janvier 2021

La réaction à la mort de Babbitt a été extrême et divisée le long de lignes de fractures politiques familières. Considéré par les plus fervents partisans de Trump comme une sorte de martyr, le vétéran de 14 ans n’a montré aucune sympathie des libéraux. Parmi les commentaires les plus extrêmes qui circulent sur Twitter, il y en a un célébrer comment Babbitt est maintenant « Nourrir les vers, » bien que nombreux comptes parodiques se moquer de sa mort sont en ligne.

La démonstration de respect de Mme Trump envers Babbitt n’était pas le seul problème que les libéraux ont trouvé dans sa déclaration. Cinq paragraphes plus loin, la première dame s’est éloignée de la prière pour les familles des victimes pour condamner la « Potins salaces, attaques personnelles injustifiées et fausses accusations trompeuses » contre elle depuis l’émeute. Les ragots et les attaques auxquels Mme Trump faisait référence ne sont pas clairs, et ses détracteurs l’ont accusée d’avoir profité de l’occasion pour peindre. «Elle-même en tant que véritable victime.»

Melania Trump a publié une déclaration remplie de fautes de frappe se décrivant comme la véritable victime de l’attaque du Capitole et s’en prenant à tous ceux qui ont déclaré qu’elle avait refusé d’annuler sa séance photo pendant l’attaque. Surpris, elle n’a pas lancé un «putain de Noël» pour faire bonne mesure. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 11 janvier 2021

Dans un communiqué, la Première Dame exprime sa sympathie pour les émeutiers tués, ainsi que pour les policiers tués, dans la même phrase. Elle passe ensuite un paragraphe à parler au nom d’une autre victime: elle-même. https://t.co/8xBdlrAo4T – Steve Inskeep (@NPRinskeep) 11 janvier 2021

Bien que la gauche ait fait rage contre Mme Trump pour avoir assimilé la mort de Babbitt à celle de deux policiers, la plupart des libéraux n’ont pas montré la même vénération pour le badge l’été dernier. Au milieu de la couverture murale des émeutes de «Black Lives Matter», quelques experts et commentateurs ont fait l’éloge de David Dorn, un capitaine de police afro-américain à la retraite abattu par un émeutier à St. Louis, Missouri.

Alors que les retombées de l’émeute de mercredi se poursuivent, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a exigé que le vice-président Mike Pence invoque immédiatement le 25e amendement pour démettre le président Trump de ses fonctions. Si Pence refuse, Pelosi a promis de soumettre les articles de mise en accusation au vote mardi. Malgré les efforts pour l’évincer, Trump quittera ses fonctions le 20 janvier, lors de l’inauguration de Biden.

