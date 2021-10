Melania Trump aurait été appelée « Raiponce » par les services secrets après avoir rarement quitté la Maison Blanche

Les nouveaux mémoires révélateurs de l’ancienne secrétaire de presse de l’administration Trump, Stephanie Grisham, comprenaient certains des surnoms moins que flatteurs que le personnel de la Maison Blanche avait pour les membres de la famille Trump.

Il n’y a rien de plus difficile que de secouer un mauvais surnom ! Ancienne attachée de presse Stéphanie Grisham, 45 ans, affirme que le personnel de la Maison Blanche et les services secrets avaient un tas de surnoms pour les membres de la famille Trump dans son prochain livre Je vais répondre à vos questions maintenant : ce que j’ai vu à la Maison-Blanche de Trump. Dans les mémoires, elle a allégué que le personnel avait appelé l’ancienne Première Dame Mélanie Trump, 51, « Raiponce », par Le Washington Post, puis président celui de Donald Trump la fille Ivanka, 39 ans et son mari Jared Kushner, 40, « les stagiaires », via Politique.

Le livre de Grisham expliquait que Melania avait reçu le surnom des services secrets, car elle quittait rarement la Maison Blanche, et les services secrets demandaient spécifiquement à être placés avec la première dame, car ils pourraient passer plus de temps avec leurs familles. En plus d’être un casanier, le livre détaille également ce qui s’est passé dans les coulisses lorsque Melania portait sa tristement célèbre veste «Je m’en fiche vraiment». Le président lui aurait crié dessus dès son retour à la Maison Blanche.

En raison de l’image peu flatteuse d’elle peinte dans le livre. Melania a applaudi à Grisham avant la sortie du livre « [The book] est une tentative de se racheter après une mauvaise performance en tant qu’attachée de presse, des relations personnelles ratées et un comportement non professionnel à la Maison Blanche. Par la fausseté et la trahison, elle cherche à gagner en pertinence et en argent aux dépens de Mme Trump », a déclaré un porte-parole. La poste. HollywoodLa Vie a contacté le bureau de Trump pour obtenir les commentaires de Donald et Melania Trump.

Un extrait du livre a été publié en politique, détaillant comment Kushner et Ivanka ont nui à la réponse de l’administration Trump à COVID-19. « Quand je travaillais pour la première dame de l’aile est, nous étions tous venus appeler Jared et Ivanka » les stagiaires « parce qu’ils représentaient dans nos esprits des je-sais-tout odieux », a écrit Grisham, notant que même Melania avait pris au surnom. « Mme. Trump a trouvé ce surnom amusant et l’a parfois utilisé elle-même.

Grisham a noté qu’elle pensait que Kushner était une présence particulièrement nocive à la Maison Blanche de Trump. «J’avais partagé avec Mme Trump à plusieurs reprises mon opinion selon laquelle si nous perdions la réélection en 2020, ce serait à cause de Jared. Elle n’était pas en désaccord avec moi », a-t-elle écrit. « Il était Raspoutine dans un costume ajusté. »

D’autres sections du livre affichent un comportement complètement inapproprié de la part de Trump lui-même, notamment en demandant à une jeune assistante de sexe féminin de venir sur Air Force One juste pour qu’il puisse voir ses fesses. Trump a repoussé le livre avec une déclaration au New York Times. « Stéphanie n’avait pas ce qu’il fallait et c’était évident dès le début », a-t-il déclaré. «Elle avait de gros problèmes et nous avons pensé qu’elle devrait résoudre ces problèmes par elle-même. Maintenant, comme tout le monde, elle est payée par un éditeur radical de gauche pour dire des choses mauvaises et fausses. »