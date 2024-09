Melania Trump a été payée pour une rare apparition à un événement politique. On ne sait pas exactement qui a signé ce chèque inhabituel à six chiffres

Washington

CNN

—



Melania Trump n’a pratiquement pas été vue en campagne électorale cette année. L’une des rares fois où elle est apparue à un événement politique, elle a reçu un chèque à six chiffres, un geste très inhabituel pour l’épouse d’un candidat.

L’ancienne première dame a pris la parole lors de deux collectes de fonds politiques pour les républicains de Log Cabin cette année, et elle a reçu 237 500 dollars pour un événement en avril, selon le dernier formulaire de déclaration financière de l’ancien président Donald Trump. Le paiement a été répertorié comme une « conférence ».

Le dernier formulaire de divulgation de Trump indiquait que Melania Trump avait été payée par les Log Cabin Republicans pour la collecte de fonds d’avril. Mais on ne sait pas vraiment qui a émis le chèque : Charles Moran, président des Log Cabin Republicans, a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci que le groupe n’avait pas versé l’argent pour qu’elle puisse s’exprimer, et le formulaire de divulgation ne donnait pas plus d’informations sur la source du paiement.

Avant l’autre collecte de fonds prévue en juillet pour le groupe conservateur LGBTQ, une personne familière a déclaré qu’au moins une demande avait été faite à un donateur concernant un paiement similaire. On ne sait pas si Melania Trump a finalement été payée. La campagne n’a pas publié de divulgation financière pour cette période. La source a déclaré à CNN que Ric Grenell, ancien ambassadeur en Allemagne et allié de Trump, était celui qui avait fait la demande au nom de Melania Trump. Des sources ont déclaré que Grenell avait également aidé l’ancienne première dame dans d’autres projets commerciaux.

Les experts en financement de campagne et en éthique gouvernementale affirment qu’un paiement au conjoint d’un candidat à la présidence pour qu’il participe à des collectes de fonds politiques lors d’une élection est inhabituel, éthiquement discutable et devrait, à tout le moins, être correctement noté dans les formulaires de divulgation.

« Cela semble être une démarche égoïste. D’après mes propres observations, je n’ai pas l’habitude de voir cela », a déclaré Virginia Canter, conseillère en chef en éthique chez Citizens for Responsibility and Ethics.

Si l’organisation n’a pas effectivement effectué le paiement à Melania Trump, le formulaire de divulgation financière de l’ancien président pourrait contrevenir aux règles d’éthique car il aurait dû indiquer le sponsor qui a payé Melania Trump et pas seulement l’endroit où elle a pris la parole, a déclaré Canter.

« Vous pourriez indiquer que le paiement concernait une conférence pour les Log Cabin Republicans, mais vous devez également indiquer la source du paiement, sinon vous ne pouvez pas évaluer les conflits d’intérêts et cela ne serait pas conforme aux règles », a-t-elle déclaré. « Il aurait dû être correctement déclaré afin que la source du revenu soit mentionnée pour les honoraires. »

Des sources proches de Melania Trump qui ont assisté aux événements républicains de Log Cabin et qui ne savaient pas qu’elle était payée pour au moins l’un d’entre eux l’ont défendue, affirmant qu’elle avait le droit de décider comment passer son temps et d’être payée pour son temps. Une personne proche de Melania Trump a déclaré qu’elle avait décidé que « ma meilleure et plus grande utilité est là où je suis », ajoutant qu’elle « est un atout inestimable et intemporel » pour Donald Trump.

Un porte-parole de Melania Trump a refusé de commenter en réponse aux questions de CNN.

Les documents montrent que Melania Trump a également reçu 250 000 dollars pour un événement organisé par Log Cabin Republican en décembre 2022, l’un des trois paiements de 250 000 dollars ou plus qu’elle a reçus pour avoir pris la parole ce mois-là, juste après que l’ancien président a annoncé qu’il se présentait à la réélection, selon le formulaire de déclaration financière de Donald Trump de l’année précédente. L’un des événements a eu lieu en Floride, et l’autre était destiné à un groupe californien, Fix California, fondé par Grenell. Grenell n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

L’ancienne première dame a également reçu 155 000 dollars d’un super PAC aligné sur Trump – appelé Make America Great Again, Again – pour un discours qu’elle a prononcé à Palm Beach, en Floride, en décembre 2021, avant que Trump ne soit candidat.

Elle a l’habitude d’apparaître lors d’événements républicains de Log Cabin – en 2021, elle était également la invité d’honneur lors du gala annuel Spirit of Lincoln du groupe.

Les apparitions pour des levées de fonds soulignent également la façon dont Melania Trump a été peu présente sur le terrain de la campagne cette année. En plus de ses deux apparitions au Log Cabin Republican, elle est apparue aux côtés de son mari lors d’une collecte de fonds organisée par l’investisseur milliardaire John Paulson à Palm Beach et elle a fait une brève apparition à la Convention nationale républicaine, bien qu’elle n’ait pas pris la parole comme elle l’avait fait en 2016. Rien n’indique qu’elle ait été payée pour sa participation à la collecte de fonds de Paulson.

« Elle a été tellement déconnectée de cette campagne et si absente que je l’imagine dire : ‘Si je donne de mon temps, je serai payée pour ça’ », a déclaré Stephanie Grisham, ancienne attachée de presse de la Maison Blanche de Trump et principale assistante de Melania Trump, devenue critique de l’ancien président. « Même lorsque nous étions à la Maison Blanche, elle était toujours très préoccupée par le fait que les gens gagnent de l’argent sur son dos parce qu’elle pensait que c’était de l’argent qu’elle devait gagner. »

Grisham a déclaré que, alors qu’elle était à la Maison Blanche en 2018, Melania Trump avait demandé à son personnel d’ordonner à une boutique de souvenirs de la Maison Blanche de cesser de vendre des souvenirs de Melania Trump, tels que des figurines à tête branlante, sans autorisation.

« Elle était outrée. Elle n’aimait pas qu’ils gagnent de l’argent sur son dos », a déclaré Grisham.

Les informations financières de Donald Trump montrent également que l’ancienne première dame a gagné plus de 330 000 dollars au cours de l’année écoulée grâce à un accord de licence pour la vente de cartes à collectionner numériques, ou NFT. Son site Web vend des bijoux et d’autres objets de collection.

De plus, l’ancienne première dame va publier ses mémoires le mois prochain et se lancer dans une tournée promotionnelle, distincte de la campagne. Dans une série de courtes vidéos faisant la promotion de son livre sur X, elle a fait de rares remarques sur la tentative d’assassinat de son mari à Butler, en Pennsylvanie, les résultats des élections de 2020 et son histoire en tant que mannequin nu.

« Je ne peux pas m’empêcher de me demander pourquoi les forces de l’ordre n’ont pas arrêté le tireur avant le discours ? », a-t-elle déclaré. une des vidéosfaisant référence à l’homme armé qui a tiré sur Trump et l’a blessé lors d’un rassemblement le 13 juillet avant d’être abattu par les services secrets.

Melania Trump n’est pas la seule membre de la famille Trump à être rémunérée lorsqu’elle est sous les feux de la rampe politique. Kimberly Guilfoyle a reçu 60 000 dollars de cachet pour avoir présenté son fiancé, le fils de Trump, Donald Trump Jr., lors du rassemblement « Stop the Steal » le 6 janvier 2021, avant l’insurrection au Capitole américain. Son discours a duré moins de trois minutes.

Il n’est pas rare que d’anciens responsables gouvernementaux reçoivent des honoraires pour des discours et des apparitions lors d’événements extérieurs aux collectes de fonds politiques.

L’ancien président Bill Clinton et l’ancienne première dame Hillary Clinton ont encaissé plus de 153 millions de dollars en discours rémunérés entre 2001 et le lancement de la campagne présidentielle de l’ancienne secrétaire d’État en 2016. L’ancien président Barack Obama aurait gagné 400 000 dollars grâce à un seul discours lors d’une conférence sur la santé organisée par Wall Street en 2017, ce qui a suscité à l’époque des critiques de la part des membres de son propre parti. Et au cours des deux années qui ont suivi son départ de la vice-présidence et avant le lancement de sa campagne présidentielle, Joe et Jill Biden ont gagné ensemble 15,6 millions de dollars, principalement grâce à des contrats de publication et à des conférences.

Mais les responsables de Jill Biden, Michelle Obama, Hillary Clinton, Laura Bush et Bill Clinton affirment qu’ils n’ont pas été payés pour des apparitions en vue d’une collecte de fonds au cours d’une campagne politique.

Le fils du président, Hunter Biden, a été scruté pour avoir vendu des œuvres d’art, chacune évaluée à 85 000 dollars, dans une galerie d’art de Manhattan au printemps dernier, alors que son père était candidat à la réélection.

De l’avis général, les collectes de fonds du Log Cabin Republican cette année ont été un succès. Grenell a publié sur X en juillet que l’ancienne première dame « a ouvert son penthouse de New York ce soir pour récolter des fonds » pour le groupe.

« C’est le premier événement de campagne jamais organisé à la résidence de Trump », a-t-il écrit. « Et nous avons récolté 1,4 million de dollars en une nuit. Notre objectif est d’obtenir 50 % des votes homosexuels pour Donald Trump. »

Lors de l’événement d’avril à Mar-a-Lago où Melania Trump a pris la parole, l’organisation a lancé son programme « Road to Victory » pour cibler les électeurs des États clés, selon Politique.

Fredreka Schouten de CNN a contribué à ce rapport.