Melania se dévoile pour la première fois en public lors d’une séance photo nue

Melania Trump a lancé une défense de sa décision de poser nue lors de séances photos au cours de sa carrière de mannequin.

Dans un article publié sur X mercredi pour promouvoir ses nouveaux mémoires, l’ancienne première dame raconte une vidéo présentant certaines des œuvres d’art et sculptures les plus reconnaissables de dieux nus, de héros et d’autres icônes.

Parmi les œuvres d’art auxquelles Trump semble s’associer figurent Lady Godiva de John Collier, une statue d’Ève de Jean-Alexandre-Joseph Falguière et « Les Grandes Baigneuses » de Paul Cézanne.

Melania et Donald Trump assistent à la cérémonie des CFDA American Fashion Awards en 1999. Archives Fairchild

Sur fond de musique d’une symphonie dramatique, la vidéo pose deux questions principales.

« Pourquoi est-ce que je suis fière de mon travail de mannequin nue ? » est la première question.

Mais la « question la plus urgente », selon l’ancienne première dame, est « pourquoi les médias ont-ils choisi d’examiner ma célébration de la forme humaine dans une séance photo de mode ? »

« Nous devrions honorer notre corps et adopter la tradition intemporelle d’utiliser l’art comme un puissant moyen d’expression de soi », affirme-t-elle avant qu’une pause dramatique ne soit intégrée à la musique.

La vidéo se termine par une couverture de ses mémoires, Mélaniedont la sortie est prévue en octobre. Elle a déclaré qu’elle pensait que le livre pourrait « clarifier les faits » concernant l’examen minutieux auquel elle a été confrontée et établir la vérité nue sur sa vie et sa carrière.

Melania Trump a posé nue dans un avion appartenant à son futur mari, Donald, pour la couverture du magazine GQ magazine en 2000.

Les images de la séance photo ont refait surface en 2016 pendant la campagne présidentielle de Trump, tandis que d’autres photos d’une page d’un magazine masculin initialement publié en 1997 ont été republiées par Le New York Post.

Le candidat républicain à la présidence et ancien président américain Donald Trump est rejoint sur scène par sa femme Melania lors de la Convention nationale républicaine en juillet. Andrew Kelly

Trump a défendu sa femme lors de la campagne de 2016.

« Melania était l’un des mannequins les plus célèbres et elle a participé à de nombreuses séances photos, notamment pour des couvertures et des magazines majeurs. Cette photo a été prise pour un magazine européen avant que je ne connaisse Melania. En Europe, les photos comme celle-ci sont très à la mode et courantes », a-t-il déclaré au journal.

