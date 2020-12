C’est dans quelques semaines que Donald Trump va devoir quitter la Maison Blanche et la présidence américaine pour céder les rênes à son successeur Joe Biden, même si Trump est loin de concéder sa défaite. Lorsque Trump a démystifié les résultats du sondage comme étant de la fraude, il a demandé à sa femme Melania Trump de le soutenir, au moins publiquement. Mais il semble que ce ne soit pas le cas en privé.

Quelques jours après le décompte final des votes, la première dame a chargé un émissaire de découvrir discrètement ce qui était à sa disposition en termes de budget et d’allocation de personnel pour la vie après la Maison-Blanche, a rapporté CNN. D’une part, Trump refuse de concéder sa défaite et de quitter la Maison Blanche, sa femme détermine ce qu’il faut stocker, ce qui va aux fouilles de Trump à New York et ce qui devrait être étiqueté pour expédition à Mar-a-Lago à Palm Beach, Floride.

« Elle veut juste rentrer chez elle », a déclaré une source proche de l’état d’esprit de Melania Trump, citée par CNN.

Le média américain a rapporté que s’il y a des « avantages présidentiels » pour de telles choses pour le commandant en chef sortant, des budgets pour mettre en place un bureau officiel et du personnel et couvrir certains frais de voyage, il n’y a rien du gouvernement pour aucune première dame, sauf une pension dérisoire de 20 000 $ par an, qui n’est versée que si son mari décède.

Melania se concentre sur son héritage et envisage un livre. Le livre, cependant, ne sera pas un mémoire, mais un livre photo-centré.

« Mme Trump se concentre sur son rôle de première dame. Lundi, elle a dévoilé ses efforts les plus récents pour préserver la Maison Blanche en annonçant l’achèvement du pavillon de tennis. Elle a également récemment dévoilé une nouvelle œuvre d’art dans la roseraie récemment rénovée. Son bureau vient de révéler la décoration de Noël de cette année. Son emploi du temps reste chargé de ses fonctions de mère, épouse et première dame des États-Unis », a déclaré à CNN la chef de cabinet de la première dame, Stephanie Grisham.

Une source a déclaré que Melania Trump se concentre désormais sur Mar-a-Lago « assurant une transition en douceur hors de Washington pour elle-même et son fils de 14 ans, Barron ». La source a ajouté que la Première Dame « supervise déjà les expéditions d’objets personnels à Mar-a-Lago depuis la Maison Blanche et son penthouse Trump Tower à New York ».