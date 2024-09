Melania a qualifié Trump d’homme de famille – Réactions sur Internet

« Melania ne vivra même pas dans le même état que Donald. Épargnez-moi. » Rions tous ensemble de celui-là !

Voici le contexte : on a demandé à Melania ce qu’elle aimerait que les gens sachent à propos de Donald lorsqu’ils disent qu’ils ne l’aiment pas. Elle a répondu : « C’est vraiment un père de famille. Il aime sa famille. »

Fox Nouvelles / Twitter : @atrupar Maintenant, je dois rendre hommage là où il est dû. Je suis très impressionné que Melania puisse dire cela avec un visage impassible.



Tendances BuzzFeed Sujet brûlant Discutons de tout ce qui concerne les élections de 2024 Voir nos discussions sur les élections 2024 Pour rappel, il triché sur Ivana Trump (sa première épouse et mère de ses trois enfants) avec le mannequin Marla Maples, qui deviendra la mère du quatrième enfant de Donald et sa deuxième épouse. Après leur séparation, il a épousé Melania, qui a donné à Donald son cinquième enfant.



Alors qu’il était marié à Melania, Donald a fait face à d’innombrables scandales indignes d’un homme de famille. Pour n’en nommer que quelques-uns : plus tôt cette année, il a été retrouvé coupable de 34 crimes lors d’un procès secret avec une star du porno. Lors d’un autre procès cette année, il a été retrouvé responsable d’abus sexuels. Et qui pourrait oublier le fameux Accéder à Hollywood ruban adhésif?



De toute évidence, Internet a beaucoup réfléchi à cette affirmation de « père de famille » ! Beaucoup ont souligné l’implication présumée de Trump avec Stormy Daniels, qui dit ils ont eu des relations sexuelles en juillet 2006 (quatre mois après la naissance de Barron Trump) :

Fox Nouvelles / Twitter : @marlène4719 Certains ont supposé que Melania avait dû être encouragée à dire cela, avec un utilisateur de Reddit en écrivant« Combien Trump a-t-il dû la payer pour cette interview ? Ses frais de comparution standard ? » Un autre dit« Elle a dû toucher une grosse somme pour ces conneries. »



Beaucoup ont souligné que Trump ne semble pas passer beaucoup de temps avec Melania…

Melania ne vivra même pas dans le même état que Donald. Épargnez-moi. -Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) 26 septembre 2024 Twitter : @ArtCandee …ou de nombreux autres membres de la famille. Un utilisateur Reddit a écrit« Un homme de famille qu’on ne voit jamais avec ses petits-enfants. Ouais… ok. »



Et bien sûr, les gens ont plaisanté sur l’histoire conjugale de Donald :

Cinq enfants de trois mères, c’est donc un père de famille dans le sens où on peut dire qu’il aime fonder une famille. – neige🌻 (@snowmanomics) 26 septembre 2024 Twitter : @snowmanomics Que penses-tu de tout cela ? Considérez-vous Donald Trump comme un père de famille ? Est-il autre chose que ? LMK dans les commentaires ci-dessous ! Si vous avez aimé ces tweets, assurez-vous de suivre ces créateurs !

Commentaires

🗳 🇺🇲 Faites compter votre vote ! Apprenez-en davantage sur la façon de vous inscrire, les dates limites importantes et les options de vote par correspondance de votre État. ici. Pour en savoir plus sur les élections de 2024, consultez la couverture sur BuzzFeed, HuffPostet Actualités NBC.