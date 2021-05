Mélangez et assortissez vos vaccins: la Corée du Sud lance un essai de mélange des vaccins AstraZeneca et Pfizer Covid-19

Le nouvel essai inclura 500 militaires qui ont reçu une dose du vaccin AstraZeneca, examinant leur réponse immunitaire après avoir reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer. Le calendrier de l’étude n’a pas été défini, mais la sélection des participants devrait être diversifiée, selon un responsable de la santé sud-coréen.

Les autorités sud-coréennes ont été l’un des nombreux pays à avoir suspendu temporairement l’utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de préoccupations concernant les caillots sanguins chez les receveurs du vaccin. Cependant, après un examen par l’Agence européenne des médicaments et d’autres responsables de la réglementation sanitaire, la Corée du Sud a recommencé à utiliser les doses d’AstraZeneca pendant plus de 30 ans.

La campagne de vaccination sud-coréenne a, jusqu’à présent, administré 4 674 151 doses d’un vaccin Covid dans le pays de 51,7 millions.

Le déploiement a été retardé par les pénuries mondiales de vaccins et les retards dans les expéditions, limitant les chances du pays d’atteindre son objectif d’immunité collective d’ici novembre.

La Corée du Sud est le dernier d’une série de pays à commencer des essais mélangeant les vaccins Covid pour explorer les moyens d’accélérer les campagnes de vaccination aux niveaux national et mondial. Plus tôt en mai, l’étude CombivacS menée auprès de 676 participants en Espagne a produit des résultats positifs qui indiquent qu’il est sûr et efficace de combiner les jabs AstraZeneca et Pfizer.

La France et l’Allemagne ont précédemment recommandé de mélanger deux vaccins bien qu’elles n’aient pas complété les données des essais cliniques sur la sécurité et l’efficacité de le faire. Un certain nombre de pays européens et l’Australie sont en train d’envisager de commencer leurs propres essais de vaccins « mix and match », le secrétaire australien à la Santé Brendan Murphy déclarant qu’il y a « Aucune bonne raison scientifique » de ne pas avoir deux clichés différents.

Depuis le début de la pandémie, la Corée du Sud a enregistré 134 117 cas confirmés de Covid-19 et 1 916 décès dus au virus, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé au 20 mai.

