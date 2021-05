Mélanger les doses de vaccins Covid-19 est sûr, mais peut augmenter la fréquence des effets secondaires: Lancet

Le mélange de doses de vaccin Covid-19 – deuxième dose d’une marque différente de la première – est sûr, mais peut présenter des effets secondaires légers plus fréquents tels que maux de tête, frissons ou fièvre, ont montré les résultats d’une étude préliminaire publiée dans le Lancet. L’étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford, plus tôt cette année, a commencé à étudier l’effet de doses alternées du vaccin Oxford-AstraZeneca et du vaccin Pfizer. L’équipe a examiné plus de 800 adultes âgés de 50 ans et plus qui avaient reçu des doses de vaccin mixtes à quatre semaines d’intervalle. Lorsqu’ils sont administrés à un intervalle de quatre semaines, les deux schémas « mixtes » (Pfizer-BioNTech suivi d’Oxford-AstraZeneca et d’Oxford-AstraZeneca suivi de Pfizer-BioNTech) ont induit des réactions plus fréquentes après la 2e dose de « rappel » que la horaires standard «non mixtes».

Cependant, les effets indésirables ont été de courte durée et il n’y avait aucun autre problème de sécurité, ont déclaré les chercheurs.

« Les résultats de cette étude suggèrent que les schémas posologiques mixtes pourraient entraîner une augmentation des absences du travail le lendemain de la vaccination, et il est important de prendre en compte ce point lors de la planification de la vaccination des agents de santé », Matthew Snape, professeur agrégé de pédiatrie et de vaccination à l’université .

«Surtout, il n’y a pas de problèmes de sécurité ou de signaux, et cela ne nous dit pas si la réponse immunitaire sera affectée. Nous espérons rapporter ces données dans les mois à venir », a ajouté Snape, qui est également l’enquêteur en chef du procès.

Les données sur l’efficacité des vaccins, lorsqu’ils sont administrés de cette manière, devraient être publiées en juin.

L’étude en cours évaluera également si l’utilisation précoce et régulière de paracétamol réduit la fréquence de ces réactions.

Ils ont également noté que, comme les données de l’étude ont été enregistrées chez des participants âgés de 50 ans et plus, il est possible que de telles réactions soient plus fréquentes dans les groupes d’âge plus jeunes.

