Mélanger le patrimoine : l’intégration au Canada de l’architecture néo-renaissance et du design moderne

Vue de la bibliothèque de l’ancienne poste Idea Exchange sur la rivière. Image © Sanjay Chauhan / RDHA

L’architecture au Canada a évolué pour refléter à la fois son héritage européen et les tendances mondiales modernes tout en s’adaptant à l’environnement du pays. À mesure que le Canada se développait, les styles architecturaux sont devenus un moyen d’exprimer son identité en tant que nation indépendante. Cette évolution architecturale, notamment au 19ème et début 20ème siècles, a été influencé par les styles coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France. Alors que le colonialisme français était plus important au Québec, les styles britanniques ont influencé le reste du pays.

Dans ce contexte, l’adoption du 19e–styles néo-gothiques du siècle et styles néo-classiques du début du 20ème siècle est devenu populaire. Aujourd’hui, bon nombre de ces bâtiments demeurent des points de repère importants à travers le pays et font désormais partie intégrante des paysages urbains. Cette collection organisée explore la manière dont les Canadiens intègrent des éléments traditionnels à des matériaux modernes comme le verre et l’acier. Ces efforts préservent l’importance historique des bâtiments tout en les adaptant pour répondre aux exigences fonctionnelles de la vie moderne.

+ 4

Poursuivez votre lecture pour découvrir 4 projets qui mélangent les édifices patrimoniaux du Canada dans les styles gothique, roman et néo-classique, avec des ajouts et des agrandissements contemporains.

Article connexe Intégrer le passé : des projets contemporains qui préservent les façades préexistantes

Conservatoire Royal, Centre TELUS pour la Performance et l’Apprentissage / KPMB Architects

Vue aérienne du Conservatoire Royal de Toronto. Image © Eduard Hueber

Entrée principale du Royal Conservatory de Toronto. Image © Tom Arban

Le Royal Conservatory occupe un site au centre-ville de Toronto et présente un style architectural néo-gothique. Conçu par la firme Langley, Langley et Burke en 1881, le bâtiment devient le Conservatoire Royal de Musique en 1962. Le projet entreprend la restauration de Salle Ihnatowyczanciennement McCaster Hall, et la construction d’un nouveau Centre TELUS de performance et d’apprentissage dirigé par les architectes KPMB. L’objectif était de créer un hybride entre une installation d’enseignement et de répétition, ainsi qu’une salle de concert avec trois espaces de représentation majeurs. Les nouveaux ajouts comprennent également 43 nouveaux studios et un nouveau théâtre Conservatoire de 150 places. L’annexe s’articule avec le bâtiment patrimonial par un atrium vitré, créant un nouvel espace à double hauteur qui hiérarchise l’entrée principale.

Échange d’idées Bibliothèque de l’ancienne poste / RDHA

Vue de l’intervention principale en verre pour la bibliothèque de l’ancien bureau de poste d’Idea Exchange. Image © Tom Arban

Vue de la rue de la bibliothèque de l’ancien bureau de poste Idea Exchange à Cambridge, en Ontario. Image © Tom Arban

Situé dans la ville de Cambridge en Ontario, ce bâtiment est la première bibliothèque « sans livre » au Canada dédiée aux Makerspaces. Le projet a restauré un Bureau de poste en maçonnerie de 1885construit à l’origine dans les styles Second Empire, néo-roman et gothique. Le bâtiment faisait partie d’un programme gouvernemental de 1881 à 1886 visant à ériger des bâtiments publics dans de petites communautés et villes à travers le Canada. Conçu à l’origine par Thomas Fuller, le bureau de poste était tombé en ruine. C’est pourquoi, en 2018, il a fait l’objet d’une restauration comprenant un pavillon transparent de 9 000 pi2 (836 m2) qui entoure le bâtiment d’origine. Dirigé par RDHA, le nouvel ajout comprend une entrée vitrée qui introduit une progression jusqu’à un escalier caractéristique adjacent aux vues vitrées du bâtiment historique. De cette façon, la conception transporte les utilisateurs dans le pavillon contemporain en porte-à-faux au-dessus du mur de la rivière.

Nouveau Pavillon de la Salle d’art et de concert québécois et canadien / Provencher_Roy

Vue piétonne de l’annexe moderne de l’ancienne église Erskine et American à Montréal. Image © Moisés Carrasco

Intervention à l’entrée principale de la salle de concert Bourgie au centre-ville de Montréal. Image © Moisés Carrasco

Inséré au cœur du centre-ville de Montréal, ce projet a été conçu comme un agrandissement du Musée des Beaux-Arts. Le projet mené par Provencher Roy, comprend la restauration et la conversion de la nef de l’ancienne Erskine et l’église américaine (1894) dans une salle de concert de 444 places. L’église a été conçue par Alexander C. Hutchinson en 1894 et inspirée du style néo-roman. La nouvelle salle a ouvert ses portes en 2011 et a augmenté l’espace d’exposition du musée de 20 %, atteignant un total de 18 953 pi2 (1 760 m2) d’espace de galerie. Parallèlement, l’espace de l’ancienne église est maintenant connu sous le nom de Salle de concert Bourgie, qui offre au musée 8 095 pi2 (752 m2) pour accueillir une gamme complète de spectacles musicaux ainsi que des programmes publics liés au musée.

Renouvellement du siège social de la Banque du Canada / Perkins+Will

Édifice de la Banque du Canada de 1936 Entouré par l’intervention de verre de 1979 d’Arthur Erikson. Image © photographie doublespace

Jardin d’hiver et atrium à l’intérieur de la Banque du Canada à Ottowa. Image © photographie doublespace

La Banque du Canada se trouve dans le district parlementaire d’Ottawa. En 2012, Perkins+Will a été chargé de redynamiser l’ancienne banque déjà intervenue Arthur Erikson en 1979. Le complexe de la Banque du Canada comprend l’ajout de verre et de cuivre conçu par Erickson qui entoure le bâtiment original en pierre classique dépouillé de 1936. Les architectes ont abordé cette double restauration en ramenant la vision originale d’Erikson pour un atrium Winter Garden tout en transformant les biens immobiliers sous-utilisés de l’atrium en un noyau sécurisé et collaboratif pour la Banque. Laissant l’architecture d’origine en grande partie intacte, ils ont maintenu l’intégrité visuelle de la façade vitrée d’Erikson grâce à l’installation d’une zone tampon dynamique. Il est composé d’une seconde peau de verre de 18 po (45 cm) à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment, ce qui contribue à augmenter le confort des occupants.