Mel Kiper publie le premier projet simulé de l’intersaison 2024

Tout comme la marmotte qui fait son apparition à Punxsutawney ou le saumon qui revient à Capistrano, l'un des signes les plus sûrs que nous avons officiellement atteint l'intersaison est la prolifération des simulations de draft de la NFL. L'un des premiers que l'on a toujours hâte de voir vient de Mel Kiper. . .pause dramatique. . .Projet d'expert d'ESPN. Aujourd'hui, il a publié sa première simulation de l'année, et je suppose que ce choix va susciter une grande consternation de la part d'une partie importante de la base de fans.







La moquerie de Kiper se cache derrière excellent paywall E$PNmais nous pouvons vous donner suffisamment d’informations pour vous dire que les Vikings du Minnesota évitent le poste de quart-arrière pour prendre un joueur défensif, à savoir le demi de coin de Clemson, Nate Wiggins.

Voici ce que Kiper a à dire sur la sélection :

Dans ma dernière simulation avant le repêchage de 2023, j’avais prévu que les Vikings prendraient un cornerback. Au lieu de cela, ils ont opté pour le receveur large Jordan Addison, qui a connu une saison recrue fantastique, captant 10 passes de touché. Ce besoin au secondaire existe toujours. Le Minnesota s’est classé 28e pour les verges par la passe autorisées aux receveurs la saison dernière (3 019), et Andrew Booth Jr., deuxième tour de 2022, n’a pas vraiment compris les choses. Revenons à Clemson – l’ancienne école de Booth – avec la sélection de Wiggins ici. Wiggins était un défenseur verrouillé en 2023, n’accordant que 4,2 verges par tentative en tant que défenseur le plus proche en couverture. Les Vikings pourraient-ils prendre un quarterback ? À coup sûr. Kirk Cousins ​​​​est un agent libre, et je ne pense pas que la recrue de cinquième ronde Jaren Hall sera le gars à long terme. À ce stade, cependant, l’option la plus probable pourrait être de revenir avec Cousins, donc ajouter un partant en défense est plus logique. Cela pourrait évidemment changer à mesure que nous en apprendrons davantage sur les projets du directeur général Kwesi Adofo-Mensah.

Je peux comprendre le désir de moderniser le secondaire au Minnesota. Nous avons vu ce qui s’est passé l’année dernière lorsque Byron Murphy est tombé, et le reste de la carte de profondeur à ce poste a été un peu décevant, comme le souligne Kiper.

Pour les quarts-arrières, Kiper a des quarts-arrières avec les trois premiers choix, les Bears, les Commanders et les Patriots prenant respectivement Caleb Williams, Jayden Daniels et Drake Maye. Il n’a qu’un seul autre quart-arrière au premier tour, avec le Seattle Seahawks prenant JJ ​​McCarthy du Michigan à la 16e place. Je ne pense pas que je le ferais détester McCarthy au n°11 ou quoi que ce soit, mais je préférerais qu’il ait quelqu’un avec qui s’asseoir et apprendre pendant environ une saison avant de le jeter au feu. Je ne sais pas si les Vikings vont emprunter cette voie ou non.

De plus, la simulation de Kiper ne prévoit aucune transaction. Je ne pense pas que ses moqueries les incluent généralement, même si peut-être plus tard dans la saison de repêchage, il pourrait les ajouter.

Que pensez-vous de la première simulation de Mel Kiper et de son choix pour les Vikings, les amis ?

