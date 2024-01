Mel Kiper pense que les Bears peuvent obtenir un choix de premier tour pour Justin Fields

Les séries éliminatoires de la NFL concluent aujourd’hui leur ronde de wild card. Dans quelques semaines, les Bears de Chicago deviendront le centre d’attention de toute la ligue. Les gens voudront savoir ce que le directeur général Ryan Poles prévoit de faire avec le choix n°1 au repêchage de 2024. Certains s’attendent à davantage de feux d’artifice. Les Bears ont choqué beaucoup de gens lorsqu’ils ont échangé ce même choix l’année dernière contre la Caroline contre un large éventail d’actifs, dont DJ Moore, le 9e choix, un 1er en 2024, un 2e en 2023 et un 2e en 2025. envisager de recommencer ? La conviction est que le rendement serait cette fois encore plus important. ESPN L’initié du projet Mel Kiper s’est vu poser cette question lors d’un segment avec son collègue Field Yates. Rester avec Justin Fields ou recommencer avec un nouveau quarterback ?

Kiper a admis que la décision était difficile. Fields avait progressé tout au long de la saison 2023. Cependant, après une étude approfondie de l’enregistrement, il est désormais convaincu que les Bears ne peuvent en aucun cas laisser passer l’occasion de sélectionner Caleb Williams. Le quart-arrière de l’USC est tout ce qu’une équipe recherche à ce poste. Il est intelligent, mobile, extrêmement précis et prend de bonnes décisions. Le recruter est une évidence. Dans le même temps, Kiper pense également que l’amélioration de Fields à long terme le rendra beaucoup plus précieux en tant que marchandise commerciale.

Assez pour éventuellement même retirer un choix de 1ère ronde.

Justin Fields décrochant la première place n’est pas une vente impossible.

Yates a souligné qu’il restait encore au quart-arrière une année abordable sur son contrat de recrue avec l’option de 5e année en jeu. Il aura 25 ans l’année prochaine, donc il est jeune. Il reste un phénomène naturel en tant qu’athlète. Ses progrès en tant que passeur ont également été évidents lors de grandes victoires contre Détroit et Atlanta. Tout le monde peut voir que l’ancien coordinateur offensif Luke Getsy était plus un obstacle qu’une aide pour Fields. Un nouvel environnement avec un joueur crédible pourrait enfin libérer son vaste potentiel. Rappelez-vous, Sam Darnold a récupéré les choix de 2e, 5e et 6e ronde des Jets lorsqu’il a été échangé à la Caroline. Darnold n’était pas aussi accompli que Fields.

Comme toujours, cela dépend de la force du marché. Il y aura un grand groupe d’équipes dans le besoin en matière de quart-arrière avant cette intersaison. Tous ne seront pas en mesure d’en rédiger un. Chicago en est un. Washington, la Nouvelle-Angleterre et New York sont les autres. Tous les autres doivent se contenter d’une option de deuxième niveau ou tenter leur chance sur le marché des vétérans. Ces équipes comprennent les Falcons d’Atlanta, les Raiders de Las Vegas, les Steelers de Pittsburgh et peut-être les Buccaneers de Tampa Bay ou les Vikings du Minnesota.

Il suffit de tomber amoureux de l’idée de Justin Fields. Les Polonais sont un négociateur artisanal. Si Kiper a raison, alors ce scénario sera amusant à regarder.