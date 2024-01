Mel Kiper d’ESPN et Dane Brugler de The Athletic sont d’accord sur le choix des Giants

Bien que Malik Nabers de LSU ait été sélectionné avant Odunze dans ce mini-projet simulé, Kiper a déclaré que les deux sont des “talents bizarres” et que “vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre” receveur.

Voici les six premiers choix du mini-projet simulé de Kiper et Field Yates du podcast First Draft.

Bears de Chicago – Caleb Williams, QB, USC Commandants de Washington – Jayden Daniels, QB, LSU Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Drake Maye, QB, Caroline du Nord Cardinals de l’Arizona – Marvin Harrison Jr., WR, État de l’Ohio Chargers de Los Angeles – Malik Nabers, WR, LSU Giants de New York – Rome Odunze, WR, Washington

Brugler a partagé les sentiments de Kiper à propos de la sélection par les Giants d’un receveur large au n ° 6, car il a également projeté Odunze aux Giants.

“Avec son profil taille/vitesse et sa capacité à jouer par contact, Odunze est une cible favorable aux quarts avec les outils pour être une option n°1 légitime”, a écrit Brugler. “Les Giants n’ont pas eu de receveur de 1 000 verges depuis 2018, mais Odunze pourrait changer cela en tant que recrue.”

Voici les six premiers choix du dernier projet de simulation de Brugler.

Bears de Chicago – Caleb Williams, QB, USC Commandants de Washington – Drake Maye, QB, Caroline du Nord Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Marvin Harrison Jr., WR, Ohio State Cardinals de l’Arizona – Malik Nabers, WR, LSU Chargers de Los Angeles – Brock Bowers, TE, Géorgie Giants de New York – Rome Odunze, WR, Washington

Brugler a poussé son projet de simulation un peu plus loin en se qualifiant pour le deuxième tour du repêchage de cette année.

Après leur échange de mi-saison de Leonard Williams aux Seahawks de Seattle, les Giants ont deux choix de deuxième ronde en avril : leur propre choix au n°39 et celui de Seattle au n°47. Après avoir abordé l’offensive au premier tour, Brugler estime que le Les Giants renforceront la défense dans la seconde, à commencer par le défenseur de Washington, Bralen Trice.

“Bien qu’on ne s’attend pas à ce qu’il réalise des tests hors du commun, Trice est un joueur facile à apprécier en raison de ses mains habiles et puissantes et de son urgence athlétique à déconstruire rapidement les blocs”, a écrit Brugler.

Le passeur de 6 pieds 4 pouces et 274 livres a enregistré sept sacs, 11,5 plaqués pour perte, un échappé forcé, un échappé récupéré, deux passes défendues et 49 plaqués (30 en solo) en 15 matchs la saison dernière. Cela s’est produit un an après avoir accumulé neuf sacs en 13 matchs en route vers sa première de deux sélections consécutives dans la première équipe All-Pac-12.

En plus de la première équipe de conférence, Trice a également été nommée troisième équipe All-American par Associated Press et première équipe All-American par Pro Football Focus en 2023.

Avec le choix n°47, Brugler pense que les Giants resteront du côté défensif du ballon et sélectionneront la sécurité géorgienne Javon Bullard.

“Bullard n’est peut-être pas un des meilleurs testeurs, mais il joue avec distance et a fait connaître sa présence dans le jeu de course sur chaque cassette que j’ai étudiée”, a déclaré Brugler.

Après avoir remporté un championnat national en première année, Bullard a connu sa première action importante en tant que titulaire la saison suivante. Il a terminé la campagne 2022 avec 46 plaqués (33 en solo), 3,5 sacs, sept plaqués pour perte, deux interceptions, trois passes décisives et un échappé récupéré.

Bullard a été nommé MVP défensif du championnat national CFP après avoir enregistré deux interceptions contre TCU. Il a également été le MVP défensif du match de demi-finale du CFP après avoir réussi trois plaqués, un sac, une rupture de passe et une course de quart-arrière contre Ohio State.