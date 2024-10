Mel Gibson soutient Donald Trump et insulte Kamala Harris

Les élections de 2024 approchent à grands pas, à moins de deux semaines du scrutin du 5 novembre, et les campagnes se terminent et s’intensifient en conséquence. Cela a été l’un des plus étranges de mémoire récente, avec l’abandon du président Joe Biden après sa performance désastreuse et inquiétante dans le débat. Hollywood aime toujours s’exprimer, les voix les plus fortes étant généralement celles des libéraux, mais il y a eu récemment des soutiens surprenants à Donald Trump (Zachary Levi, Dennis Quaid, Kelsey Grammer, Jim Caviezel, James Woods, etc.), et maintenant nous pouvons ajouter Mel Gibson à la liste.







En quittant l’aéroport, un membre des paparazzi a interrogé Gibson sur les prochaines élections, comme le rapporte TMZ. « Oh mec, c’est une grande question », a déclaré Gibson. « Je ne pense pas que cela surprendra quiconque pour qui je vote. » Le journaliste a ensuite demandé si Trump était une mauvaise supposition. « Je pense que c’est une assez bonne supposition », a répondu Gibson. « Je sais ce que ce serait si nous laissions [Kamala Harris] dedans, et ce n’est pas bon. Un bilan lamentable, un bilan en baisse, aucune politique à proprement parler, et elle a le QI d’un poteau de clôture. » Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous :





Mel Gibson est connu pour aller à contre-courant d’Hollywood, sa forte foi catholique influençant nombre de ses choix. Il est traditionnellement conservateur, mais pas de la manière aveuglément soutenue par certains Républicains ; il s’est prononcé ouvertement contre la guerre en Irak et a dénoncé le rôle de George W. Bush dans cette guerre. Il s’est également montré critique à l’égard de l’administration Bush et, lorsqu’Obama a été élu, Gibson a dit« C’est un homme qui a une tâche impossible à accomplir… Il s’est retrouvé dans un sale état et je lui souhaite tout le meilleur, mais je ne pense pas qu’il va le régler en cinq minutes et probablement pas pendant tout son mandat. » « .

Qui a soutenu Donald Trump et Kamala Harris ?

En général, les démocrates reçoivent la majorité des soutiens des célébrités, qui ont tendance à être considérés comme les opinions des « élites côtières ». Il est difficile de déterminer si ces soutiens font vraiment bouger les choses, mais si l’on considère que les partisans de Kamala Harris, Beyoncé et Taylor Swift, comptent au total 600 millions de followers sur Instagram, il est raisonnable de supposer que certaines personnes peuvent être incitées à voter en fonction de leur soutien vocal.

Parmi les autres célébrités qui ont soutenu Kamala Harris figurent : Cher, Marc Anthony, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Cardi B, Kesha, Billie Eilish et son frère Finneas, Chappell Roan, Bruce Springsteen, Neil Young, George Clooney, Barbra Streisand. , Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Cynthia Nixon, Mindy Kaling, Tony Goldwyn, Kerry Washington, Nick Offerman, Jane Fonda, Ben Stiller, Kathy Griffin, John Stamos, Ed Helms, Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, Matt Damon, Lin -Manuel Miranda, Aubrey Plaza, Jennifer Aniston, Mel Brooks, Lynda Carter, LeVar Burton, Anthony Rapp, Misha Collins, Mark Hamill, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Fran Drescher, Bryan Cranston, Ken Burns, Spike Lee, Andy Cohen, Aaron Sorkin, Steph Curry, Bill Nye et Anne Hathaway.





Trump a reçu beaucoup moins de soutien du public, avec le soutien des acteurs attendus (Kid Rock, Hulk Hogan, Roseanne Barr, Jon Voight, etc.) ainsi que de certaines personnes inattendues (Azealia Banks, Brittany Mahomes, Mike Tyson, Amber Rose). Découvrez notre récente interview avec Mel Gibson et sa co-star Mason Thames pour son dernier film, Monstre d’étéci-dessous: