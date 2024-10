Mel Gibson dit que Kamala Harris a « le QI d’un poteau de clôture »

Mel Gibson le soutien Donald Trump lors des prochaines élections… en disant Kamala Harris a un mauvais bilan – et le QI d’une planche de bois !

Les photographes ont rencontré la star à LAX jeudi… et, à peine dans deux semaines des élections, nous avons dû demander à l’acteur controversé qui obtiendrait son vote.

Mel en rit au début… disant qu’il ne pense pas que ce soit un secret pour qui il vote – et confirme qu’il soutient Donald Trump pour un second mandat plutôt que l’actuel vice-président.

Il ne dit pas à quoi il pense que l’Amérique ressemblera sous un second mandat de Trump… mais il dit qu’il sait que ce ne sera pas bon si Harris prend les rênes des États-Unis.

Écoutez par vous-même… Mel critique Kamala pour ce qu’il considère comme un bilan médiocre et dit qu’elle n’a pas élaboré de politique sérieuse. C’est à ce moment-là que Mel s’en prend à la jugulaire – en disant que Kamala a « le QI d’un poteau de clôture ».

Cela fait écho à quelque chose que Trump a dit à plusieurs reprises à propos de Harris… disant qu’elle était mentalement inapte à être présidente et la qualifiait plus tard de déficiente mentale et de handicapée.