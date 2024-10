Mel Gibson attaque Kamala Harris parce qu’elle a le « QI d’un poteau de clôture »

Il y a quelques jours à peine, Andrew Garfield faisait l’éloge de son Crête de scie à métaux du réalisateur Mel Gibson pour la « belle guérison avec lui-même » que le controversé lauréat d’un Oscar a réalisée au fil des ans. Sur la base des commentaires que Gibson a faits aujourd’hui à LAX à propos du vice-président des États-Unis, le Nous vivons dans le temps L’acteur voudra peut-être reconsidérer son point de vue.

Captée à l’aéroport par les caméras de TMZ, Gibson a déclaré que Kamala Harris avait le « QI d’un poteau de clôture ».

Au préalable, le chapeau trucker porté Un cœur brave Le réalisateur/acteur a déclaré qu’il votait pour le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Gibson a ajouté que ce « n’est pas bon » si l’actuel vice-président remporte l’élection très serrée contre Trump. « Un bilan misérable, un bilan épouvantable et aucune politique à proprement parler », a proclamé Gibson à propos de Harris – comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Deadline a contacté les représentants de Gibson pour obtenir une déclaration sur les propos de l’acteur à propos de Harris, mais nous n’avons eu aucune réponse. Si nous obtenons une réponse ou une déclaration, ce message sera mis à jour.

L’insulte de Gibson aujourd’hui fait écho aux attaques répétées de Trump contre Harris et ses renseignements.

Hier encore, l’ancien président américain a déclaré que le vice-président « avait donné une réponse qui venait d’une poubelle de fous » dans une interview à CBS. Lors d’un rassemblement en Géorgie mercredi, Trump a ajouté : « Ce n’est pas une personne intelligente. C’est une personne à faible QI.

Même dans ce contexte, le commentaire humiliant de Gibson sur le VP rappellera probablement à beaucoup la remarque « sugartits » qu’il a faite à une policière en 2006. Il y a dix-huit ans, le Passion du Christ Le directeur a été arrêté à Malibu puis arrêté pour suspicion de conduite sous l’influence de l’alcool. Au cours de ce même incident, en plus d’insulter la femme officier, Gibson a lancé une tirade d’attaques antisémites telles que « les Juifs sont responsables de toutes les guerres du monde » et « putains de Juifs ».

Condamné par Ari Emanuel, Gibson a présenté une série d’excuses pour ces commentaires. Pourtant, lorsque Winona Ryder a déclaré en 2020 que lors d’une soirée hollywoodienne, Gibson avait demandé au Jus de Beetle actrice si elle était une « esquiveuse du four ». Ryder a également déclaré que Gibson avait plaisanté sur le fait qu’il avait contracté le SIDA en côtoyant un ami gay de l’actrice.

Salué dans le passé pour son amitié par Jodie Foster et Robert Downey Jr, Gibson n’a pas contesté en 2011 une accusation de délit pour avoir battu son ex-petite amie Oksana Grigorieva. Dans le même temps, Grigorieva a été innocentée des allégations de Gibson selon lesquelles la mère d’un de ses enfants tentait de l’extorquer avec des enregistrements de diatribes racistes et violentes contre elle. Dans ces diatribes, Gibson a déclaré que Grigorieva « méritait » d’être frappée par lui. Ils ont également demandé à Gibson de réprimander son partenaire d’alors pour avoir ressemblé à « une putain de salope en chaleur » et de lui dire que si elle se faisait « violer par une bande de » mots en N sur les hommes noirs, « ce sera de votre faute ».

Bien que Kamala Harris n’ait jamais rien eu à dire sur Gibson, la vice-présidente n’a clairement pas une haute opinion de sa rivale. Le vice-président a souvent qualifié Trump de « de plus en plus déséquilibré et instable » ces derniers temps. Lors d’une assemblée publique sur CNN le 23 octobre, Harris a admis qu’elle pensait que Trump était un « fasciste » – un terme que les chefs militaires et bien d’autres ont épinglé sur Trump sur la base de ses paroles et de ses partisans comme ceux derrière le projet 2025.

L’estime de Gibson pour Trump est devenue claire en 2021 lorsque le cinéaste a été vu saluant l’ancien président à l’UFC 264 à Las Vegas.