Mel Gibson apparaît sur un tapis rouge avec ses enfants Lucia, 14 ans, et Lars, 7 ans

Mel Gibson et ses deux plus jeunes enfants ont fait une rare apparition sur le tapis rouge mardi pour son nouveau film, « Monster Summer ».

L’acteur de « Braveheart » a souri aux photographes alors qu’il tenait dans ses bras sa fille de 14 ans, Lucia, et son fils de 7 ans, Lars, à la Directors Guild Of America à Los Angeles.

Gibson, 68 ans, était habillé pour la soirée, portant un blazer bleu marine sur une chemise blanche. Il a complété son look avec un jean bleu, des baskets noires et une pochette blanche.

Mel Gibson a fait une rare sortie avec sa fille Lucia et son fils Lars à l’avant-première à Los Angeles de son nouveau film « Monster Summer » mardi. FilmMagic

L’acteur était tout sourire alors qu’il posait entre ses plus jeunes enfants. Getty Images

Gibson portait un blazer bleu marine avec un jean pour cette sortie spéciale. AFP via Getty Images

Lucia avait l’air toute adulte dans une mini-robe bustier rouge, des talons à lanières dorés et une pochette dorée scintillante.

Quant à Lars, il était assorti à son père avec une chemise blanche boutonnée, un jean et des baskets noires.

L’acteur de « Patriot » partage Lucia avec son ex Oksana Grigorieva, tandis qu’il a accueilli Lars avec sa compagne de dix ans, Rosalind Ross.

Lucia portait une mini-robe rouge, tandis que Lars portait une chemise blanche boutonnée avec un jean. AFP via Getty Images

L’acteur partage Lucia avec Oksana Grigorieva, tandis qu’il a accueilli Lars avec sa partenaire de dix ans, Rosalind Ross. Getty Images

Gibson est également père de sept enfants avec son ex-femme, Robyn Moore : sa fille Hannah, 43 ans, et ses fils Christian, 42 ans, Edward, 42 ans, William, 38 ans, Louie, 35 ans, Milo, 33 ans, et Thomas, 25 ans.

L’acteur oscarisé, qui a tendance à garder ses enfants loin des projecteurs, a progressivement fait son apparition sous les feux de la rampe au cours des 20 dernières années après plusieurs controverses.

Plus récemment, Gibson est venu soutenir son ami et collègue acteur Vince Vaughn alors que ce dernier acceptait son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 12 août.

Gibson est récemment sorti avec son ami Vince Vaughn le 12 août. Getty Images pour AppleTV+

Gibson est également apparu lors d’une séance photo pour le film « Father Stu » en avril 2022. Image de fil

Avant cela, il a été vu faire des apparitions plus discrètes, notamment lors de la séance photo de son film « Father Stu » en avril 2022 et à Roland-Garros en juin 2021.

Gibson a fait son retour à Hollywood en jouant dans le film oscarisé « Hacksaw Ridge » en 2016.

Gibson, qui était l’un des acteurs les plus recherchés de son époque, a été évincé d’Hollywood alors qu’il fait face à une série de controverses au cours des trois dernières décennies.

L’acteur oscarisé a gardé un profil bas au fil des années. AFP via Getty Images

Gibson a connu de nombreuses controverses au fil des ans. Getty Images

En 1991, Gibson a été critiqué pour ses déclarations homophobes. disant au journal espagnol El País« Avec ce regard, qui va penser que je suis gay ? Je ne me prête pas à ce genre de confusion. Est-ce que j’ai l’air d’un homosexuel ? Est-ce que je parle comme eux ? Est-ce que je bouge comme eux ? »

Après avoir défendu ses propos pendant des années, il a admis qu’il « n’aurait pas dû » les dire en 1999.

En 2006, il a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’il a été arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool. C’est alors qu’il a déclaré à un policier : « Putain de Juifs… les Juifs sont responsables de toutes les guerres du monde. »

Gibson, photographié ici en 2016, a fait la une des journaux pour la première fois en 1991 lorsqu’il a fait une série de commentaires homophobes. Image de fil

Il a ensuite fait la une des journaux lorsque son ex, Oksana Grigorieva, photographiée ici en 2010, l’a filmé en train de se lancer dans une diatribe raciste. AP

Il a ensuite présenté deux excuses après que ses commentaires ont été rendus publics, qualifiant son comportement de « méprisable » qui s’est produit dans un « moment de folie ».

Gibson a de nouveau dû faire face à des réactions négatives en 2010 lorsque des transcriptions de ses propos misogynes et racistes envers son ex-petite amie Oksana ont fait surface.

Ses actions ont obligé l’acteur autrefois apprécié à prendre du recul à Hollywood pendant près d’une décennie.