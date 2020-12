Mel Gibson a reçu l’ordre d’arrêter de manger – au cas où il deviendrait trop grand pour jouer au Père Noël.

Fatman, le prochain projet d’Eshom et Ian Nelms, voit Mel, 64 ans, incarner le célèbre grand père Noël, et il a accumulé les kilos en préparation.

Le rôle alternatif voit une version alcoolisée et troublée du père Noël pour le film Amazon Prime.

Et on a dit à Mel, lauréat d’un Oscar, de poser la fourchette car il deviendrait trop gros même pour le personnage.

Il a partagé: « Je suis raisonnablement cochon. J’ai dit aux garçons: » Hé, devrais-je manger plus de glace et de biscuits? «

«Mais ils ont dit: ‘Non, tu es parfait, laisse les choses comme ça.’







« » Ce n’est pas parce que nous l’appelons Fatman que vous devez être obèse « . »

Il a ajouté au Sun: « Croyez-moi, j’ai le post 50 ans d’insuline intestinale. Ne vous inquiétez pas – je porte. »

Le film voit Mel aux prises avec des enfants mal élevés, des problèmes conjugaux avec Mme Claus et un assassin engagé par un maniaque de 12 ans.







Et Mel est confiant dans la prémisse décalée du film, affirmant qu’il enlève la légende pour examiner comment un homme comme le Père Noël penserait et se sentirait vraiment.

Il a poursuivi: «Pour moi, il s’agissait de prendre un personnage emblématique et d’examiner la réalité de qui ce gars pourrait vraiment être s’il avait le reste des problèmes que la plupart des gens du monde ont.

«Comme s’il a une hypothèque à payer, s’il a mal au dos, s’il se bat avec sa femme.







« Il examine l’humanité de qui le Père Noël pourrait être sans la grande légende fantastique. »

Aussie Mel s’est taillé une carrière de dur à cuire d’Hollywood et possède des crédits de films tels que The Patriot, Braveheart, Mad Max et la série Lethal Weapon.

Et en 1985, son statut de fou de cœur l’a porté jusqu’au tout premier titre de Sexiest Man du magazine People.







Mel a été hospitalisé à Los Angeles plus tôt cette année lors d’une bataille contre Covid.

Le Daily Telegraph a d’abord rapporté que la star devait s’enregistrer après avoir été testée positive pour le bogue mortel.

« Il a été testé positif en avril et a passé une semaine à l’hôpital », a confirmé son représentant.