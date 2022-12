Mel Carter et ‘Coach K’ Lee annoncent les emplacements ATL Bojangle

Deux éminents dirigeants de la musique sont devenus propriétaires de franchises Bojangles dans le cadre d’un nouvel accord enraciné dans l’État de la pêche.

Kevin “Coach K” Lee et Mel Carter développent 14 nouveaux emplacements dans le Grand Atlanta, en s’appuyant sur leur acquisition de 18 restaurants Bojangles existants en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. L’entreprise entrepreneuriale appartenant à des Noirs signifie que les hommes d’affaires possèdent désormais 32 des chaînes de poulet à l’échelle nationale.

Un communiqué de presse rapporte que la chaîne célèbre pour son poulet, ses biscuits et son thé, a annoncé un accord de développement de franchise avec Melanbo, un groupe de franchise détenu en partie par Carter et Lee. Carter et son groupe de propriété développeront les nouveaux emplacements dans le grand Atlanta. L’acquisition historique et la taille de l’accord de développement multi-unités font de Melanbo la plus grande franchise contrôlée par des Noirs dans le système de Bojangles.

«Je suis fier de faire cela avec Mel et de continuer à faire avancer l’entrepreneuriat noir. Nous avons fait notre chemin dans la musique et c’est excitant de se diversifier de tant de manières et de s’associer à la franchise #1 appartenant à des Noirs », a déclaré Kevin « Coach K » Lee, COO de Quality Control, qui abrite Migos, City Girls. , et Lil Yachty, à propos de l’accord. “J’ai été époustouflé par ma première expérience en mangeant des Bojangles”, a déclaré Carter, qui a récemment signé un accord de jointure avec Warner Music pour son label, Second Estate Records. « Le poulet était assaisonné à la perfection et les biscuits étaient vraiment les meilleurs que j’ai jamais eu. Je suis honoré de faire partie de la famille Bojangles. Le PDG Jose Armario nous a soutenu tout au long de notre parcours et voit notre vision pour Melanbo.

L’accord de Bojangles avec Carter and Lee s’appuie sur la croissance accélérée de la marque en 2022 avec plus de 100 nouveaux emplacements dans son pipeline de développement sur des marchés cibles qui incluent Dallas-Fort Worth, Cleveland, Baltimore et Washington, DC, entre autres.

Félicitations à Mel Carter et à “Coach K” !