Mel C a lancé un appel puissant à tous ses fans qui souffrent de problèmes de santé mentale pour qu’ils s’expriment et obtiennent de l’aide.

The Spice Girl, 47 ans, a déclaré à Graham Norton dans son émission Virgin Radio que les gens ne devraient «jamais être gênés» de parler ouvertement de santé mentale alors qu’elle se rappelait ses propres luttes.

Mel – nom complet Melanie Chisholm – a toujours été honnête à propos de ses diagnostics antérieurs de dépression et de trouble de l’alimentation, et a expliqué à Graham qu’au début elle avait eu «honte» d’en parler.

«J’ai gardé ces secrets et je pense que les gens en sont tout à fait conscients autour de vous», a-t-elle partagé, «mais ils ne savent pas comment vous approcher.

«Je pense que j’aurais juste dit ‘les gens vous aiment et se soucient de vous, veuillez les contacter’ … si souvent vous avez besoin de cette aide extérieure, vous devez être prêt, mais vous avez besoin d’aide et personnellement pour moi je avait besoin d’une aide professionnelle. «







(Image: Getty Images)



Elle a ajouté: «J’ai également souffert d’un trouble de l’alimentation.

«Je pense que beaucoup de gens se sentent très honteux et très embarrassés à ce sujet comme si c’était une faiblesse et que vous avez perdu ce contrôle …

«Il est si important de tendre la main et de ne jamais, jamais être gêné. Nous avons tous des problèmes et des préoccupations. Les gens ont besoin de gens.

« Si quelqu’un de mon entourage le traversait [depression], Je pense que vous avez juste besoin de tendre la main lorsque vous êtes déprimé … «







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Ama)



Mel a récemment déclaré au Mirror qu’elle souffrait du syndrome de l’imposteur au plus fort du succès fulgurant des Spice Girls.

«Je gagnais beaucoup d’argent», nous a-t-elle dit, «je me sentais coupable et je pense que je sentais que je ne le méritais peut-être pas et je pense que toutes ces choses m’ont fait mettre une pression extraordinaire sur moi-même pour être en forme et être ce qui dans ma tête était l’idée de parfait, alors je méritais toutes les choses qui m’arrivaient. «

Se rappelant quand elle a décidé d’obtenir de l’aide, Mel a ajouté: «C’était le millénaire quand j’étais à Los Angeles avec ma famille.

«J’avais du mal à sortir du lit, je me sentais désespérée, j’étais très, très larmoyante et j’ai l’impression que mon corps a repris mon esprit.







(Image: Getty Images)



«Je n’avais plus la volonté de rester dans cette vie. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’aller voir mon médecin généraliste … la première chose qu’il voulait aborder était ma dépression.

« Ce fut un énorme soulagement pour moi. »

* The Samaritans est disponible 24/7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.