Mel C fait creuser effrontément le chant des Spice Girls dans un clip hilarant de Gogglebox avec son frère Paul

MEL C a fait une fouille effrontée hier soir au chant des Spice Girls sur Gogglebox avec son demi-frère Paul.

Sporty Spice, 47 ans, s’est souvenue de ses jours sur scène avec Victoria Beckham, Geri Horner, Mel B et Emma Bunton alors qu’elle regardait un clip d’Extreme Siblings.

Deux sœurs identiques ont continué à se parler, ce qui a incité Mel à dire : « Elles doivent s’entraîner à parler ensemble.

« C’est comme essayer de… » avant qu’elle ne s’arrête net.

Avec un sourire, elle a ajouté: « Non, je ne vais pas dire ce que j’allais dire. »

Cependant, Paul a terminé sa phrase pour elle en disant: « Essayer de chanter avec les Spice Girls. »

Getty

Les Spice Girls en 1996[/caption]

Hurlant de rire, sa sœur a répondu : « Ouais ! » alors que la paire éclatait de rire.

Cela survient après que Paul a rejoint sa sœur dans The One Show et n’a pas pu s’empêcher de faire une fouille ludique chez l’ancienne compagne de Mel, Victoria.

Paul a réfléchi au fait de passer du temps avec le mari de Victoria, David, pendant que les Spice Girls étaient en tournée, les hôtes lui demandant s’il avait « sauvé » le footballeur avec la compagnie.

Paul a plaisanté avec insolence en réponse: « Oui, je l’ai sauvé de sa femme. »

La bouche de Mel s’ouvrit en riant à la remarque, avec son frère corrigeant rapidement : « Non, je plaisante – regarderait-elle ça ?? »

Il avait l’air penaud alors que les présentateurs de l’émission plaisantaient en disant qu’ils enverraient certainement le clip à Posh.









Paul a ensuite révélé que des années plus tard, il avait « pied » Becks lorsque la superstar mondiale l’a approché pour un selfie lors d’un événement professionnel.

Réfléchissant à quel point ils sont devenus proches pendant la tournée, le spécialiste du sport a partagé: « Il s’est un peu accroché avec nous, nous nous sommes dit: » David Beckham, quel gars « et donc nous avons en quelque sorte traîné avec lui.

« Il pensait que mon pote Rich était hilarant car c’est un vrai garçon, alors nous l’avons vu beaucoup dans cette situation de tournée. »

PA : Association de presse

Paul a plaisanté en disant qu’il avait « sauvé » David de sa femme lors de la tournée des Spice Girls[/caption]

Getty – Contributeur

Il a admis plus tard avoir « fait » Becks lors d’un événement[/caption]