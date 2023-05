Mel B a révélé comment Simon Cowell l’a trahie lorsque le couple était juge sur The X Factor.

La Spice Girl faisait partie du jury de l’émission de talents ITV en 2014.

La Méga Agence

Mel B a révélé comment Simon Cowell l’a trahie lorsque le couple était juge sur The X Factor[/caption] AP : Association de la presse

Elle a été rejointe pour la 11e série par Simon, Cheryl et Louis Walsh en 2014[/caption]

Mel a été rejoint pour la 11e série par Simon, Cheryl et Louis Walsh, mais a été remplacé par Tulisa pour la finale sur ordre du médecin.

Simon a ensuite brandi la hache pour secouer le spectacle pour la série suivante, faisant appel à Rita Ora et Nick Grimshaw en tant que juges, Caroline Flack et Olly Murs prenant la relève de Dermot O’Leary.

Mel est revenu sur la 13e série, mais seulement en tant que juge invité.

Le spectacle de 2014 a été remporté par Ben Haenow, avec la star de Strictly Come Dancing Fleur East terminant deuxième.

Mais dans une interview exclusive avec The Sun’s TV Mag, Mel a expliqué comment le patron Simon utiliserait le fait que c’était son émission à son avantage.

Elle dit : « Quand j’ai travaillé avec lui, dans le processus d’audition – qui est pré-enregistré – il s’arrête juste après que j’ai parlé, puis [he’ll] utiliser [my] mots!

« Je me dis : ‘Non, tu ne peux pas faire ça, je l’ai dit en premier !’ et il dit: ‘Eh bien, c’est mon émission.’

« Je n’en aurai pas [laughs].”

Mel parlait exclusivement à TV Mag avant le lancement de sa dernière émission de talents, Queen Of The Universe.

Elle est juge du concours mondial de drag-sing aux côtés de la star de RuPaul’s Drag Race Michelle Visage, de la chanteuse et actrice Vanessa Williams et de la drag queen américaine Trixie Mattel.

Graham Norton anime la deuxième série, qui commence sur le service de streaming Paramount + le samedi 3 juin.

Mel a également été juge dans d’autres émissions de Simon, notamment America’s Got Talent, America’s Got Talent: The Champions et The X Factor: Australia.

Lorsque TV Mag lui a demandé si elle avait été approchée pour remplacer David Walliams dans Britain’s Got Talent avant que Bruno Tonioli ne se voie proposer le poste, elle ne s’est pas engagée.

Elle dit : « Oh, je ne peux pas discuter [that].

« Mais j’aime vraiment ce que je fais, et j’ai aimé travailler avec Simon et sur ses émissions. »

Queen Of The Universe sera lancé sur Paramount + le samedi 3 juin. TV Mag est gratuit dans The Sun tous les samedis.

Getty Images – Getty

Elle a été remplacée par Tulisa en finale sur ordre des médecins[/caption] Alamy

En 2015, Simon a ensuite brandi la hache pour secouer le spectacle en faisant venir Rita Ora et Nick Grimshaw[/caption] Polycopié

Mel a révélé que Simon utiliserait le fait qu’il était le patron de The X Factor à son avantage[/caption]