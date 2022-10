Mel B fait un coup voilé au député conservateur Conor Burns alors qu’il répond à une plainte pour “faute grave”

Spice Girl Mel B a pris un coup apparent à un ministre du gouvernement contraint de démissionner à la suite d’une “plainte grave”.

Conor Burns a été limogé en tant que ministre du Commerce à la suite d’allégations de “comportement inapproprié” lors de la conférence du parti conservateur cette semaine.

Le député a confirmé que les whips conservateurs lui avaient dit de se retirer vendredi.

Conor Burns a été limogé en tant que ministre du gouvernement (Liam McBurney/PA) (fil de sonorisation)

“Je n’ai reçu aucune information sur la plainte et on ne m’a pas demandé de fournir d’informations”, a-t-il écrit sur Twitter, ajoutant: “Je coopérerai pleinement à l’enquête du parti et j’ai hâte d’effacer mon nom.”

Scary Spice a semblé prendre un coup voilé à l’ancien ministre du gouvernement dans une réponse au tweet.

“Vraiment?? Vous êtes choqué par cette plainte ??? elle a écrit dans un message crypté.

La pop star a ajouté: “Laissez-moi vous rappeler ce que vous m’avez dit dans l’ascenseur… .”

Mel B, qui est une marraine de l’association caritative Women’s Aid, était à la conférence du parti conservateur cette année pour parler de la violence domestique, partager son expérience personnelle et appeler à une réforme du système judiciaire lors d’un événement en marge de la semaine.

Elle a dit à la foule qu’elle était “probablement la dernière personne que vous vous attendriez à trouver” là-bas, mais sa présence était due au fait qu’elle était “Melanie Brown MBE” plutôt que Scary Spice.

Le numéro 10 a révélé vendredi que M. Burns avait été invité à quitter le gouvernement immédiatement “à la suite d’une plainte pour faute grave”.

Quelques minutes plus tôt, le whip conservateur avait été suspendu de M. Burns. Un porte-parole du bureau des whips a déclaré que cela “était en attente d’une enquête sur des allégations de comportement inapproprié plus tôt cette semaine”.

M. Burns a semblé critiquer son parti dans ses tweets par la suite, déclarant: “J’espère que le parti sera aussi rapide à mener son enquête qu’à se précipiter pour juger.”