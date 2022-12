Mel B clarifie sa “blague ironique” sur la “plus grosse tête de d —” à Hollywood James Corden: “Restez humble”

Mel B insiste sur le fait que ses commentaires sur James Corden n’étaient pas si effrayants après tout.

Récemment, la chanteuse était invitée à “The Big Narstie Show” où on lui a demandé : “Qui est la plus grande célébrité que vous ayez jamais rencontrée ?” L’ancienne Spice Girl a mis son propre nom sur la liste, ainsi que James Corden, “Ginger Spice” Geri Halliwell et Jessie J.

“Eh bien, pour commencer, c’était une blague ironique que j’ai dit James Corden et Geri Halliwell”, a déclaré Mel à Fox News Digital. “C’était ironique d’ailleurs.”

“Mais je veux dire, je rencontre… tellement de gens dans l’industrie qui ne sont tout simplement pas très gentils non plus parce que leur ego [are] ridiculement gonflé ou ils croient juste à leur propre battage médiatique”, a partagé le chanteur. “Je pense donc qu’il est important de rester humble et d’être juste gentil.”

Dans le talk-show britannique, la femme de 47 ans a déclaré qu’elle aimait Geri Halliwell, 50 ans, mais qu’elle peut être “vraiment ennuyeuse”. Cependant, ses sentiments à propos de Corden, 44 ans, semblaient provenir de la façon dont il traite les autres.

“Je pense que vous devez toujours être gentil avec les gens avec qui vous travaillez – que ce soit la production, les caméramans, le son, l’éclairage”, expliquait alors la mère de trois enfants. “Nous travaillons tous pour la même chose, donc tu devrais toujours être gentil, et il n’a pas été très gentil.”

Après l’enregistrement, un représentant de Corden n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Mel, également connue sous le nom de “Scary Spice”, était l’invitée de “The Late Late Show” de Corden en 2016 et à nouveau en 2018.

Quant à la réponse de Mel à Jessie J, elle avait précédemment nommé la chanteuse après qu’on lui ait demandé qui était la chanteuse pop la plus “surestimée”, lors d’une interview en 2019. L’homme de 34 ans a ensuite qualifié Mel de “surestimé” sur Instagram.

“‘Overrated’ *Mel B Voice”, écrivait-elle à l’époque, selon Entertainment Tonight.

À l’époque, un représentant de Jessie J n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Actuellement, Mel est occupée à apporter de la joie de Noël. Elle joue dans “A New Diva’s Christmas Carol” de VH1, qui est produit par Idris Elba. Le film, mettant en vedette Ashanti, Vivica A. Fox, Robin Givens et Mckenzie Small, entre autres, est une version moderne du conte classique de Charles Dickens.

“Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit : ‘C’est une histoire vraiment mignonne'”, a déclaré Mel. “Et puis j’ai découvert qui était impliqué… la liste est un casting féminin très fort. J’étais comme, ‘Bien sûr, je veux être impliqué là-dedans.’ J’ai passé beaucoup de temps avec Mckenzie, qui est le personnage principal. J’ai pu la voir chanter encore et encore avec cette voix angélique. C’était vraiment agréable. C’est agréable de sortir de la maison et d’être immergé dans ce Noël Conte de fée.”

“C’était vraiment un rêve devenu réalité”, a déclaré Small à Fox News Digital à propos de sa collaboration avec Mel. “C’était juste une chose incroyable de voir quelqu’un avec qui vous avez grandi être aussi authentique et amusant. Et la voir grandir était tellement incroyable pour moi. C’est une femme noire et c’est la seule Black Spice Girl. Il y a eu de nombreuses fois que Je me suis déguisé en Scary Spice pour Halloween. Et c’est toujours génial de voir quelqu’un que vous admirez est exactement celui que vous pensiez qu’il était.”

Mel a déclaré qu’elle espérait que son film élèverait les téléspectateurs pendant la période des fêtes.

“Je dis toujours qu’il suffit de s’entourer de personnes de confiance – amis et famille”, a-t-elle déclaré. “Il y a tellement d’aide là-bas si vous vous sentez déprimé ou si vous avez besoin de sortir et d’aller dans un refuge… Il y a tellement de choses [help out there]maintenant plus que jamais.”

En novembre de cette année, Victoria Beckham, Melanie Chisholm et Emma Bunton se sont unies pour célébrer l’anniversaire de Halliwell. Dans une vidéo partagée par le mari de Beckham, David Beckham, les quatre femmes ont été vues en train de danser et de chanter sur leur hit de 1996 “Say You’ll Be There”. Mel n’était pas présent.

“@officialmelb, tu nous as manqué”, a écrit la star du football de 47 ans sur Instagram.

Cette année, le deuxième album du groupe de filles, “Spiceworld”, a marqué son 25e anniversaire. Chisholm, connue sous le nom de “Sporty Spice”, a déclaré à Extra en octobre qu’elle et Mel “soutenaient” l’effort pour ramener leurs anciens camarades de groupe sur scène.

L’artiste pop a taquiné sur les réseaux sociaux que les Spice Girls pourraient éventuellement se réunir à nouveau au Nouvel An. Alors qu’elle est restée maman sur le sujet, Mel a réfléchi aux conseils qu’elle donnerait à sa jeune personne naviguant dans l’industrie de la musique pour la première fois.

“Je veux dire, j’ai eu une très bonne expérience – c’est toujours le cas”, a-t-elle expliqué. “J’ai eu beaucoup de chance, donc je n’ai pas pu tomber dans l’un de ces horribles trous de fosse ou être aspiré par un manager qui n’a pas fini par vous donner de l’argent. Mais je pense que la chose la plus importante pour quiconque commencer dans n’importe quelle carrière, dans n’importe quelle entreprise, c’est connaître vos finances et être au top de vos finances.”

“A New Diva’s Christmas Carol” est diffusé le 14 décembre à 20h sur VH1. Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.