Mekhi Lowery surmonte une crampe pour aider Oswego East à dominer Yorkville – Shaw Local

OSWEGO — Pourquoi laisser une crampe freiner un bon moment ?

Le garde senior d’Oswego East, Mekhi Lowery, n’a pas laissé une blessure douloureuse à la jambe gauche à la fin de la victoire 56-52 de la Southwest Prairie Conference de son équipe contre Yorkville mardi modifier le résultat.

Soutenir la crampe après un dunk avec 1:34 à faire, Lowery était à terre pendant plusieurs minutes avant d’obtenir de l’aide pour marcher sur le sol.

“Je savais ce que c’était”, a déclaré Lowery en souriant par la suite. “Ce n’était rien de grave.”

Il est revenu avec 56 secondes à jouer, a obtenu une prise clé sur un tir dévié avec 11 secondes à faire, a été victime d’une faute et a frappé 1 des 2 lancers francs.

C’était tout ce dont Oswego East avait besoin pour l’emporter, bien que le garde senior Ryan Johnson ait établi le score final avec son propre lancer franc dans les sept dernières secondes.

Lowery a mené tous les buteurs avec 21 points et ajouté 14 rebonds – six du côté offensif.

Il a récolté 11 points et cinq planches rien qu’en première mi-temps, ce qui a aidé les Wolves à s’améliorer à 7-1 au total et 3-0 dans la conférence.

C’est très bien, mais Lowery était plus content de parler des réalisations de son équipe – battant une équipe de Yorkville auparavant invaincue qui est tombée à 6-1 au total et 2-1 dans la ligue.

“Nous connaissons beaucoup de ces gars, et c’était un match vraiment intense”, a-t-il déclaré. “C’était amusant.” Intense ne commence pas à le couvrir.

Oswego East a utilisé des séries de 9-2 et 13-0 en première mi-temps pour prendre une avance de 26-17 à la mi-temps.

Mais Yorkville a fait irruption au troisième quart avec le tir à 3 points.

Les juniors Bryce Salek et Jory Boley ont chacun réussi une paire de tirs à longue distance dans les 3 dernières minutes de la période.

“C’était une belle apparence, de la patience et de la confiance et je cherchais à revenir dans le match”, a déclaré Boley.

En fait, Salek a frappé son premier du coin droit à la troisième minute, et après un lay-up de Lowery, il en a frappé un autre du haut de la touche à 1:56.

“Nous avons commencé à mieux exécuter nos sets, puis après qu’ils soient tombés en panne, nous avons juste joué au basket”, a déclaré Salek à propos de la différence du troisième quart.

Cela a conduit à un quatrième quart-temps au coude à coude.

Encore un autre 3 de Salek, cette fois du haut de la clé, a donné à Yorkville sa première avance à 43-42 avec 5:21 à faire.

Plus tard, Yorkville a repris la tête à 50-49 avec un 3 du garde junior Dayvion Johnson.

Mais ce n’était tout simplement pas suffisant car le garde junior d’Oswego East, Jehvion Starwood, a enchaîné avec son propre 3 points à 1:47, puis le dunk et la crampe de Lowery 13 secondes plus tard.

“Offensivement, je n’étais pas vraiment trop inquiet parce que ça allait venir de moi et de mes coéquipiers”, a déclaré Starwood. « Nous sommes tous des marqueurs doués. Mais défensivement, nous devions nous enfermer et jouer en équipe, et c’est ce que nous avons fait ce soir.

Starwood a marqué 17 points et capté six rebonds, tandis que le garde senior Bryce Shoto a ajouté 10 points. Boley a mené les Foxes avec 19 points et quatre rebonds, tandis que Salek avait 13 points et l’attaquant senior LeBarron Lee avait 10 points et sept rebonds.