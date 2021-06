Meizu Watch dévoilée avec un écran AMOLED de 1,78″, eSIM et une charge rapide de la batterie

Des années après le Meizu Mix, la société a finalement sorti sa première montre connectée, simplement nommée Meizu Watch. Contrairement au Mix, qui avait un design classique avec des mains physiques et sans écran, celui-ci est tout écran (enfin, et un bouton sur le côté).

Le panneau AMOLED de 1,78″ à l’avant est plus grand que ce que vous obtiendrez sur la plupart des montres. La taille ainsi que la résolution 368 x 448px correspondent parfaitement aux dimensions des Apple Watch récentes. L’écran est net (326 ppp) et lumineux (500 nits) et il est protégé par du verre Goilla 2.5D.













La montre Meizu est disponible en deux couleurs : noir et menthe

Le châssis de la montre est construit en alliage d’aluminium et dispose d’une base en céramique. L’ensemble mesure 46 x 38,4 x 12,9 mm et pèse 69g. C’est avec un bracelet en caoutchouc fluoré et la batterie 420 mAh.

Meizu affirme que la montre durera jusqu’à 36 heures avec une seule charge. Le système mCharge for Watch offre des recharges rapides lorsque vous êtes pressé – 15 minutes vous permettent d’atteindre 35%. Cela devrait vous permettre de passer la journée, mais si vous voulez la tranquillité d’esprit, chargez pendant 45 minutes pour atteindre 100 %. Notez que la charge se fait avec un adaptateur propriétaire avec des broches pogo, la charge sans fil n’est pas prise en charge (vous devrez également fournir les vôtres avec un câble et un chargeur USB-C).

La montre Meizu dispose d’une eSIM, elle peut donc gérer les appels et les SMS et même diffuser de la musique sans smartphone pour l’aider. Meizu Pay est également pris en charge, vous n’avez donc même pas besoin d’apporter de l’argent lorsque vous partez courir.

La montre est alimentée par le Snapdragon Wear 4100, une puce de 12 nm avec quatre cœurs Cortex-A53. Il exécute quelque chose que Meizu appelle Flyme for Watch, qui est basé sur Wear OS. Quoi qu’il en soit, le chipset est équipé de 1 Go de RAM et d’un généreux 8 Go de stockage. Il prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, NFC et LTE, bien sûr.

La montre peut mesurer votre fréquence cardiaque et surveiller votre taux d’oxygène dans le sang. Il propose également un suivi du sommeil et du stress et prend en charge 13 modes d’exercice différents.

La montre Meizu est disponible aujourd’hui (en Chine, en tout cas) et peut être trouvée sur le site officiel. Il coûte 1 500 CNY (235 $/192 €) et est disponible en deux couleurs : noir et menthe.

