Meizu travaille déjà sur la série 18, et nous avons vu deux appareils être certifiés par CCC avec une prise en charge de 40W et 30W, respectivement. Désormais, un appareil portant le numéro de modèle M007W a été repéré au CNIPO (Office national chinois de la propriété intellectuelle), et grâce aux images ci-jointes, nous savons que ce sera une smartwatch.







Montre Meizu

L’appareil a un écran carré et un bouton sur le côté droit. Il y a certainement une forte ressemblance avec l’Apple Watch, en particulier avec la bande en caoutchouc qui a une boucle très similaire.

Nous nous attendons à ce que la smartwatch arrive aux côtés des smartphones Meizu 18. Bien qu’une date d’annonce n’ait pas encore été programmée, un leakster a déjà suggéré où les principales mises à niveau viendront – l’écran et le processeur.







Montre Meizu

Le passage au Snapdragon 888 a déjà été annoncé et la source chinoise indique que la société s’éloignera également du panneau Samsung OLED avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À ce stade, nous nous attendons à ce que Meizu choisisse avec son collègue chinois BOE pour les panneaux, et nous pourrions voir des côtés incurvés et peut-être un taux de rafraîchissement d’écran plus élevé que celui de la série Meizu 17.

Via 1 • Via 2