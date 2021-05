Meizu Watch apparaît sur le site Web de China Telecom

Nous nous attendions à ce que Meizu annonce sa deuxième smartwatch depuis un certain temps maintenant et nous ne serons peut-être pas loin que cela se produise enfin. La montre Meizu a été repérée sur le site même de China Telecom par Weibo leakster @OncleMobile nous donnant notre premier aperçu de l’appareil.

Liste des montres Meizu

Le design rappelle assez bien l’Apple Watch avec son boîtier carré et son bracelet de montre en boucle. Nous pouvons voir un seul bouton sur le côté droit du boîtier ainsi qu’un clin d’œil aux capacités eSIM révélées sur la page. On pensait initialement que Meizu Watch serait lancé au quatrième trimestre 2020, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Le portable intelligent fera ses débuts avec la propre interface Flyme for Watch de Meizu.

La source (en chinois) | Passant par