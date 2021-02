Meizu confirme officiellement que 18 Pro aura le stockage Snapdragon 888 et UFS 3.1

Meizu va annoncer sa dernière série 18 le 3 mars et la société continue de taquiner les caractéristiques et les spécifications du téléphone. Jeudi, la société a révélé certaines des spécifications Meizu 18 et 18 Pro. Maintenant, nous avons la confirmation que le 18 Pro sera livré avec un Snapdragon 888.

Outre le chipset haut de gamme, le 18 Pro comportera également de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1. Cela signifie que nous devons nous attendre à des performances haut de gamme de la part du Meizu 18 Pro.

La société taquine également le logiciel embarqué appelé «One Mind 8XX» qui est censé optimiser la puissance et les performances du téléphone, selon les rapports.

L’annonce de Meizu aura lieu la semaine prochaine en Chine où la société annoncera les Meizu 18 et 18 Pro. Le modèle non professionnel devrait arriver avec un chipset Snapdragon 870 et une configuration à trois caméras. Il s’agit d’un appareil photo principal de 64MP, d’un jeu de tir 12MP (vraisemblablement ultra-large) et d’un appareil photo 5MP (peut-être macro ou profondeur). Les détails de la caméra du Pro n’ont pas encore été révélés, mais cela pourrait changer dans les jours qui ont précédé l’annonce.

