Meizu annonce Flyme 9 et Flyme pour Watch

Plus tôt dans la journée, Meizu a couronné une conférence de presse à Zhuhai, en Chine, où il a lancé son dernier skin Android – Flyme 9. Comme avec d’autres fabricants, Meizu opte pour un design plus simple et plus plat appelé Alive Design.

À partir de l’écran de verrouillage, Flyme 9 apporte des icônes plus plates et des animations de déverrouillage plus rapides. La mise en page est simplifiée et plus agréable pour les yeux. Le texte de toutes les pages et menus est simplifié et uniforme. Les formes d’icônes et unifiées et il y a une nouvelle mise en page 5×6 sur l’écran d’accueil. Les utilisateurs ont également accès à de nouveaux widgets et peuvent personnaliser la couleur, la taille du texte et l’épaisseur de l’interface.











Conception et caractéristiques de Flyme 9

Meizu a également ajouté plusieurs nouveaux fonds d’écran animés avec différentes formes et réorganisé la disposition du centre de notification. Le volume du système et les commandes multimédias disposent désormais d’une interface plus grande pour une utilisation plus facile. Le mode Petite fenêtre 3.0 vous permet de réduire les applications prises en charge pour un contrôle plus facile à une main qui peut ensuite être caché dans des bulles pour une utilisation ultérieure. L’application de galerie native dispose de nouvelles commandes d’édition et de lecture de photos et de vidéos.

Il existe également une nouvelle autorisation unique, une analyse automatique du contenu malveillant et un enregistrement de comportement d’application individuel qui surveille vos applications pour les activités inhabituelles. Vous recevez également des notifications d’icônes colorées dans la barre d’état lorsqu’une application utilise votre caméra, votre microphone, votre positionnement ou d’autres informations personnelles.

Le recrutement de la version bêta fermée de Flyme 9 est maintenant ouvert pour les utilisateurs de la série Meizu 17 et la première version bêta fermée est prévue pour le 5 mars tandis que la version stable arrivera plus tard en mai. Le nouveau système d’exploitation sera également disponible pour tous les téléphones de la série Meizu 16 plus tard.

Flyme for Watch, qui devrait faire ses débuts sur la rumeur Meizu Watch, a également été détaillé lors de la conférence d’aujourd’hui. Il dispose de votre interface de montre basée sur une carte standard. Le système d’exploitation est conçu avec la fluidité à l’esprit et est censé maintenir 60 ips dans tous les scénarios d’utilisation.

Vous trouverez la gamme habituelle d’applications de suivi d’activité, la prise en charge des notifications pour vos applications de médias sociaux et de messagerie, ainsi qu’un ensemble diversifié de cadrans de montre. Il existe également des commandes pour les appareils intelligents, un lecteur de musique, un obturateur de caméra à distance et Meizu Pay. Nous nous attendons à en savoir plus sur Flyme for Watch demain ainsi que sur la série Meizu 18, alors restez à l’écoute pour notre couverture détaillée.

