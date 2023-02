Meizu 20 Pro fuit dans une nouvelle image en direct

Meizu lance sa série phare 20 plus tard ce printemps et nous avons enfin une véritable image pratique qui révèle le Meizu 20 Pro. L’image montre l’arrière de l’appareil qui arbore un dos incurvé et un îlot de caméra proéminent avec au moins trois modules de caméra visibles.







Fuite d’image du Meizu 20 Pro

La partie supérieure de l’îlot de caméra porte un marquage de capteur Sony 50MP de type 1″ qui est probablement le Sony IMX989 qui est également utilisé sur le Xiaomi 12S Ultra et le Xiaomi 13 Pro. Nous pouvons également voir une barre noire proéminente au bas de l’île de la caméra bien qu’il n’y ait aucune information sur ce qui se cache en dessous.

La seule information précédente pour la série Meizu 20 est une liste Geekbench qui a révélé que le Meizu 20 standard sera équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2. On peut également s’attendre au même chipset sur la version Pro.







Nous sommes à seulement 32 jours du 20e anniversaire de Meizu

La marque Meizu fête ses 20 ans le 14 mars et nous avons pu voir les débuts de la série Meizu 20 à la date elle-même. Nous devrons attendre une confirmation officielle au préalable.

Source (en chinois)