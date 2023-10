Meizu 20 Classic arrivera demain

La société de smartphones Meizu, propriété de constructeur automobile Geely, lance demain un nouveau smartphone. L’appareil s’appellera Meizu 20 Classic et, selon un fuyard, il disposera de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Le même utilisateur a publié sur Weibo une image de ce qui semble être du matériel promotionnel, révélant que le nouveau téléphone pourrait être le même que le Meizu 20 mais avec une nouvelle variante de mémoire et plus d’options de couleurs.

Meizu 20 Classic arrive demain

Le Meizu 20 était l’un des trois appareils introduits en mars. Il est disponible en quatre couleurs vives : vert, jaune, or rose et noir, et l’image suggère clairement que trois autres couleurs arrivent : vert plus foncé, blanc et argent. Cependant, les nouvelles options auront également le logo M peint au dos.



Matériel promotionnel Meizu 20 Classic

Meizu a annoncé Flyme Auto lors du lancement plus tôt cette année, et nous verrons probablement le nouveau Meizu 20 Classic profondément intégré au nouveau GeelyGalaxy E8, L’Etoile polaire véhicules, et j’espère même Volvo et Lotus.

Si nos hypothèses sont correctes, le nouveau Meizu 20 Classic sera livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2, une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 67 W et trois caméras, dont une entourée d’un flash LED annulaire.

