Meizu 20 Classic arrive avec de nouvelles couleurs, 16 Go de RAM

La société de smartphones Meizu, propriété de constructeur automobile Geely, a annoncé aujourd’hui un nouveau smartphone. L’appareil s’appelle Meizu 20 Classic et propose trois jolies couleurs, ainsi que des variantes de 16 Go de RAM.

Le Classic est en grande partie identique au Meizu 20, mais apporte de nouvelles couleurs et plus de RAM.

Le Meizu 20 Classic est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 et construit autour d’un panneau OLED de 6,55 pouces. L’écran a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et un trou pour une caméra selfie de 32 MP f/2,45.

À l’arrière, vous obtenez un flash LED annulaire à côté d’une caméra principale de 50 MP, d’une caméra ultra-large de 16 MP et d’une caméra de détection de profondeur de 5 MP. La capacité de la batterie est de 4 700 mAh et les recharges s’effectuent jusqu’à 67 W.

Neuf ou rafraîchi, le Meizu 20 Classic reste un smartphone impressionnant avec son refroidissement interne de 4 000 mm² avec un VC. Il exécute Flyme 10, basé sur Android 13 et prend en charge une intégration étendue avec certaines voitures avec le constructeur. Système Flyme Auto.











Meizu 20 Classique

Les nouvelles couleurs sont le vert, le gris fer et le blanc. Contrairement aux options précédentes, celles-ci ont un panneau arrière poli et le nouveau logo Meizu stylisé à l’intérieur du panneau.

Le Meizu 20 Classic coûte 3 099 CNY pour la version 16/256 Go ou 3 399 CNY pour 16/512 Go de mémoire et est déjà en vente sur le site Web de l’entreprise et chez certains partenaires commerciaux en Chine.

Source (en chinois)