Meizu 18 et 18 Pro sont officiels avec Snapdragon 888, verre avant incurvé

Comme prévu, Meizu a dévoilé aujourd’hui sa 18 série en Chine. Les Meizu 18 et 18 Pro utilisent tous deux des chipsets Snapdragon 888 avec 5G, offrent jusqu’à 12 Go de RAM et sont tous deux en vente en Chine à partir d’aujourd’hui.

Le Meizu 18 Pro est le plus gros téléphone avec un Samsung E4 AMOLED 6,7 pouces 3200x1440px qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

La vitre avant est incurvée sur les quatre côtés – 50 degrés à gauche et à droite et 5 degrés en haut et en bas. Meizu est allé avec le dernier scanner d’empreintes digitales à ultrasons 3D de Qualcomm sous l’écran.

Le Meizu 18 Pro est équipé d’un chipset Snapdragon 888 5nm avec un modem X60 5G intégré. Il y a 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 couplé avec le SoC, tandis que le stockage est de 128 Go ou 256 Go d’UFS 3.1.





Meizu 18 Pro

Le Meizu 18 Pro dispose de quatre capteurs à l’arrière. La caméra principale dispose d’un capteur Samsung GN1 50MP et d’un objectif f / 1.9, à côté se trouve une caméra ultra-large Sony IMX616 32MP f / 2.2 avec un champ de vision de 130 degrés et une mise au point de 2 cm pour les macros. Il existe également une caméra à zoom 3x 8MP (équivalent 78 mm) et un capteur 3D ToF. À l’avant, le Meizu 18 Pro dispose d’un jeu de tir selfie de 44 MP.

Le Meizu 18 Pro dispose d’une batterie de 4500 mAh prenant en charge la charge filaire de 40 W et la charge sans fil inversée de 10 W.

Passons au Meizu 18. C’est un téléphone plus compact avec un écran AMOLED de 6,2 pouces 3200x1440px avec le même taux de rafraîchissement de 120 Hz et le même taux d’échantillonnage de 240 Hz. Le Meizu 18 a également un verre avant à quatre courbes.

Le Meizu 18 est égal au Pro en termes de performances avec un chipset Snapdragon 888, 8 Go ou 12 Go de RAM, un stockage UFS 3.1 et un support 5G.





Meizu 18

En ce qui concerne l’appareil photo, le Meizu 18 apporte un appareil photo principal Sony IMX682 64MP f / 1.6, une unité ultra-large 16MP f / 2.2, un téléobjectif 8MP 3x, mais pas de capteur 3D ToF. La caméra selfie est une caméra 20MP f / 2.2.

Enfin, le Meizu 18 dispose d’une batterie de 4000 mAh avec une charge de 36 W. Le 18 n’a pas de charge sans fil.

Meizu expédiera les 18 et 18 Pro dans une boîte de vente au détail avec un seul câble USB, mais ouvrira une campagne où il donnera un nouveau chargeur en échange de deux anciens.

Les deux Meizu 18 sont en pré-vente aujourd’hui et seront lancés dans les magasins le 8 mars. Le Meizu 18 sera disponible en blanc, bleu et violet et en 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go, au prix de 4 399 CNY, 4 699 CNY et CNY 4 999, respectivement. Le Meizu 18 Pro sera disponible en blanc, bleu et gris et dans les mêmes configurations 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Les prix sont respectivement de 4 999 CNY, 5 499 CNY et 5 999 CNY.

