Meizu 18 et 18 Pro apparaissent dans un teaser officiel

La série Meizu 18 arrivera le 3 mars et nous nous attendons à voir deux téléphones – Meizu 18 et Meizu 18 Pro. La société vient de taquiner les deux appareils sur son profil Weibo, révélant des looks similaires et un écran perforé, avec la caméra selfie au centre.

Les deux appareils auront des bords incurvés 2.5D à l’avant, la bascule de volume et la touche d’alimentation à la fois sur le côté droit et seront probablement relativement minces. Meizu conservera sa tradition de rendre le téléphone vanilla plus petit que son frère Pro, ce qui offre aux utilisateurs le choix entre la diagonale de l’écran, la capacité de la batterie et, bien sûr, le prix final.

Les différences de cette année ne seront pas seulement de taille; le Meizu 18 devrait se contenter du chipset Snapdragon 870, tandis que le Meizu 18 Pro sera probablement propulsé par le produit phare Snapdragon 888. Toutes les autres spécifications seront dévoilées mercredi prochain à 14h30 CST à Zhuhai, une ville du Sud- Chine orientale, juste à la frontière avec Macao.

Source (en chinois) | Via