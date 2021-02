Meizu 18 aura un écran de 6,2 pouces, Meizu 18 Pro apportera une résolution QHD +

Meizu fête ses 18 ans en mars et débutera le mois avec plusieurs lancements. Nous verrons les téléphones Meizu 18 et Meizu 18 Pro le 3 mars et aujourd’hui, la société a révélé quelques détails clés sur les écrans des téléphones.

Selon la page officielle sur Weibo, le Meizu 18 aura une diagonale d’écran de 6,2 pouces, et nous savons déjà qu’il aura des bords incurvés sur le côté et un seul trou de perforation au milieu.

Pendant ce temps, le Meizu 18 Pro aura une résolution QHD + (ou 2K, comme l’appellent à tort les entreprises chinoises), conservant la conception globale avec le verre incurvé 2.5D et la caméra selfie au centre.







Meizu 18 • Meizu 18 Pro

Les téléphones devraient être assez différents les uns des autres – le Meizu 18 est livré avec un chipset Snapdragon 870, tandis que son frère Pro sera plus grand et plus puissant, alimenté par une plate-forme Snapdragon 888. On s’attend à ce que la capacité de la batterie soit également augmentée, ainsi que la vitesse de charge.

Une chose que nous ne nous attendons pas à voir mercredi prochain, ce sont les chargeurs – les certifications ont révélé que les deux appareils Meizu seront expédiés sans l’adaptateur dans la boîte de vente au détail.

