Meiyang Chang révèle comment il célèbre Navratri ; explique pourquoi il admire la tradition [Exclusive]

Acteur, animateur et chanteur bien connu, a fait partie de films comme « Badmaash Company » et « Bharat », tout en laissant sa marque sur OTT avec des émissions comme « Modern Love Mumbai » et « Asur » saison 2. Il a également récemment a sorti sa première chanson « Jhoothi ​​Chai » de son prochain EP intitulé « Returning ». Alors que les célébrations de Navratri remplissent l’air, Meiyang se confie sur ses souvenirs associés au festival de 9 jours !

Parlant de la façon dont il envisage de célébrer le festival cette année, Meiyang a déclaré : « Depuis que je suis à Mumbai, j’ai souvent célébré Navratri, mais en tant qu’interprète sur scène, admirant les formations de danse de la foule. puisque j’ai aussi célébré en dehors de la scène, et cette année j’espère participer à l’un des nombreux festivals de Garba où mes amis proches se produisent. »

Meiyang partage également ses souvenirs de Navratri et pourquoi il admire la tradition de Dandiya : « Je suis probablement très chanceux de vivre dans un pays avec autant de festivals, où je peux célébrer les miens ainsi que ceux des autres. Ma ville natale, Dhanbad, a un »

Il ajoute : « Des années plus tard, quand je suis finalement rentré chez moi pour Navratri, mes amis gujarati m’ont forcé à choisir Dandiya, et je suis si heureux qu’ils l’aient fait parce que c’était l’un des plus beaux brise-glace de ma vie : les gens dans des vêtements colorés, de la joie tout autour et tout le monde groove ensemble sur un rythme rythmé ! Mes amis m’ont appris les bases et j’ai été tellement absorbé cette nuit-là que j’ai perdu la notion du temps ; je n’ai quitté le cercle que lorsque le rythme est devenu beaucoup trop rapide. Je tiens ce souvenir de ma première célébration de Navratri me tient à cœur. »

Un rituel populaire pendant Navratri consiste à inviter les petites filles à la maison et à rechercher leurs bénédictions. Exprimant son admiration pour un tel rituel qui honore les femmes, il déclare : « Dans notre culture chinoise, nous n’avons rien de spécifique pour les Déesses, donc c’est certainement une belle coutume à connaître. Une femme dans chaque avatar est une bénédiction. , et c’est bien pour nous tous de nous en souvenir de temps en temps. »

Meiyang profite de l’occasion pour transmettre ses meilleurs vœux aux lecteurs pour le festival : « Aux lecteurs, je vous souhaite un très joyeux Navratri. Maintenant, que les célébrations commencent ! »

Les paroles de Meiyang Chang sont la preuve que chaque festival a quelque chose à nous apprendre et constitue une excellente occasion d’apporter une énergie fraîche et positive dans nos vies !