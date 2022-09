Meiraba Maisnam, Dhruv Kapila- MR Arjun Bag Titles in Maha Metro International Challenge Badminton Tournament

Les futurs juniors Meiraba Maisnam, 19 ans, et les quarts de finalistes des Championnats du monde Dhruv Kapila et MR Arjun ont enregistré des victoires contrastées pour décrocher les titres masculins en simple et en double lors du tournoi de badminton Maha Metro Maharashtra International Challenge dimanche.

Meiraba a bouleversé la deuxième tête de série Mithun Manjunath 21-14, 21-16 lors de la finale du simple masculin tandis que la combinaison du double masculin de Dhruv et Arjun a bien réussi à se regrouper après avoir perdu une balle de match lors du deuxième match pour vaincre les Thaïlandais Chaloempon Charoenkitamorn et Nanthakarn Yordphaisong 21 -17, 20-22, 21-18 pour décrocher le trophée du vainqueur.

L’Inde a eu une chance de décrocher un total de quatre titres lors de la dernière journée de la compétition, mais G. Ruthvika Shivani, non tête de série, et le duo de double mixte K. Maneesha et Gouse Shaikh ont perdu en matchs consécutifs.

Ruthvika, qui a fait un retour après une longue absence pour blessure, avait bouleversé de nombreuses têtes de série en route vers la finale mais n’a pas pu gérer les prouesses de la Japonaise Miho Kayama, perdant 21-11, 21-11.

Shaikh et Maneesha étaient également incapables pour troubler les Thaïlandais Ruttanapak Oupthong et Jhenicha Sudjaipraparat et perdu 21-18, 21-9, l’Association de Badminton de India (BAI) a informé dans un communiqué dimanche.

Les septièmes têtes de série Chisato Hoshi et Miyu Takahashi ont décroché la couronne du double féminin lors d’une finale entièrement japonaise en battant Kayama et Kaho Osawa 21-18, 19-21, 21-16 en finale .

