Meilleurs vrais écouteurs sans fil 2022

5. Huawei FreeBuds Pro 2 – Meilleurs pilotes doubles

Le suivi de Huawei de ses écouteurs de niveau Pro d’origine est phénoménalement bon, à l’exception de quelques petits désagréments, qui peuvent en grande partie être évités ou oubliés.

À un prix bien inférieur à celui de certains rivaux, vous obtenez un son incroyable grâce à la configuration à double pilote qui comporte exceptionnellement des pilotes planaires. Ils s’adaptent également très bien et la suppression active du bruit et la qualité des appels sont tout simplement excellentes, même si vous avez besoin de l’application pour sélectionner des modes ANC spécifiques au-delà de marche et ambiant.

Il existe une sélection de fonctionnalités intelligentes utiles telles que la détection d’usure, le test d’ajustement, l’égalisation personnalisée et plus encore. La plupart des marchés obtiendront une recharge sans fil, mais il est dommage que la durée de vie de la batterie ne soit pas meilleure et que la nouvelle couleur Silver Blue attire les empreintes digitales.