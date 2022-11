Meilleurs vrais écouteurs de sport sans fil avec crochets d’oreille

À vrai dire, je ne suis pas un grand fan des écouteurs avec des crochets qui s’enroulent autour du haut de votre oreille. C’est un design que Beats a popularisé avec son Battements de puissance gamme d’écouteurs de sport sans fil, et ce n’est pas pour tout le monde. Mais beaucoup de gens les aiment parce qu’ils ajoutent un élément de sécurité : bien que vos oreillettes puissent tomber de vos oreilles, les crochets les maintiennent attachés à votre tête, vous évitant de les perdre ou de les faire tomber sur le trottoir, ce qui peut entraîner des dégâts. C’est une caractéristique importante, en particulier si vous portez des écouteurs pendant que vous courez ou faites du vélo.

Voici un aperçu des meilleurs écouteurs avec crochets d’oreille, que nous avons tous testés. La plupart d’entre eux sont abordables, la plupart coûtant moins de 100 $. Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux écouteurs de sport arriveront sur le marché.

David Carnoy/CNET Le nouveau Soundcore Sport X10 a un design intéressant avec des crochets d'oreille pivotants rotatifs qui se relèvent lorsque vous les utilisez et se rabattent lorsque vous voulez les placer dans leur étui de chargement, qui a une empreinte plus petite que beaucoup d'écouteurs avec crochets d'oreille. . Tant que vous obtenez un joint étanche, ils sonnent bien, avec des basses puissantes et percutantes et de bons détails. Ils ont également une suppression active du bruit, qui est efficace mais pas aussi bonne que la suppression du bruit de Sony ou de Bose. Ils sont également entièrement étanches avec un indice IPX7, ce qui signifie qu'ils peuvent être entièrement immergés dans jusqu'à 3 pieds d'eau pendant 30 minutes. La durée de vie de la batterie est évaluée à 8 heures avec trois charges supplémentaires dans le boîtier de charge.

Beats Vie de la batterie Évalué jusqu'à 9 heures Annulation de bruit Non Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l'eau Oui (IPX4 — résistant aux éclaboussures) Les écouteurs Beats Powerbeats Pro sont sur le marché depuis quelques années mais restent populaires et sont désormais disponibles en plusieurs options de couleur. Leur étui de chargement jumbo est un inconvénient notable, mais ils offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités que les AirPods 2 d'Apple (ils sont équipés de la puce H1 d'Apple) mais ont un meilleur son tant que vous obtenez un joint étanche (ils devraient s'adapter à la plupart — mais pas tous — oreilles bien). Il n'y a pas de suppression active du bruit, mais la durée de vie de la batterie est élevée jusqu'à 9 heures et ils sont résistants aux éclaboussures IPX4. Notez que les Powerbeats Pro sont fréquemment en vente, vous ne devez donc les acheter que s'ils sont considérablement réduits. Lisez notre revue Powerbeats Pro.

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu'à 10 heures Annulation de bruit Non Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l'eau Oui (IP55 — protection contre les courants d'eau à basse pression) Avec autant de nouveaux écouteurs et écouteurs sans fil lancés sur une base apparemment hebdomadaire, il n'est pas facile pour les entreprises de différencier leurs produits sur le marché. Skullcandy espère que sa nouvelle plate-forme vocale, Skull-iQ Smart Feature Technology, fera exactement cela. Semblable à la fonction "Hey Siri" des Apple AirPods, la version de Skullcandy vous permet de dire "Hey, Skullcandy" pour émettre des commandes vocales mains libres sans toucher un bouton. Skull-iQ fait ses débuts sur le Push Active axé sur le sport et le Grind Fuel à 100 $, qui sera mis à jour par le micrologiciel via l'application Skullcandy. Avec leur conception de crochet d'oreille, ils sont essentiellement une version plus abordable du Beats Powerbeats Pro et ils s'adaptent légèrement mieux à mes oreilles que le Powerbeats Pro. Je ne suis généralement pas fan des bourgeons de style crochet d'oreille, mais c'est l'un des meilleurs. Les écouteurs Push Active True sont équipés de Bluetooth 5.2, sont étanches aux éclaboussures IP55, ont une technologie de recherche de carreaux intégrée et sont évalués pour jusqu'à 10 heures d'autonomie sur une seule charge à des niveaux de volume modérés.

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu'à 7 heures Annulation de bruit Non Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil à oreille ouverte Résistant à l'eau Oui (IPX5 — protection contre les courants d'eau à basse pression) Les écouteurs Epic Arc de Cleer sont similaires aux écouteurs Open Sport de Bose (voir ci-dessous) mais sont en fait un peu plus confortables à porter grâce à leur charnière pivotante. Comme les bourgeons Bose, ils reposent sur le dessus de votre oreille juste au-dessus du conduit auditif et émettent un son dans vos oreilles. Ils sont ouverts pour laisser entrer le son ambiant (c'est un plus si vous êtes un coureur ou un motard et que vous voulez entendre le trafic), mais leurs haut-parleurs de 16,2 mm offrent des basses et un volume suffisants. Ils ne sonnent pas aussi bien que les écouteurs Bose Open Sport, mais ils sont assez proches. J'ai aimé le boîtier, qui est un peu grand mais assez fin. Bien qu'il ait un câble de charge USB intégré (c'est bien), comme le boîtier des écouteurs Bose Open Sport, il n'a pas de batterie rechargeable, il s'agit donc essentiellement d'une station d'accueil pour charger les écouteurs, qui sont également disponibles en noir. La durée de vie de la batterie est évaluée à 7 heures et ils sont protégés contre les éclaboussures IPX5. Certains de ces types d'écouteurs de type crochet d'oreille ont des boutons de commande physiques, mais ceux-ci ont des commandes tactiles. J'ai trouvé qu'ils fonctionnaient plutôt bien mais pas très bien. Les bourgeons ont une application compagnon qui vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de modifier le profil sonore.

Vie de la batterie Évalué jusqu'à 8 heures Annulation de bruit Non Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l'eau Oui (IPX4 — résistant aux éclaboussures) En ce qui concerne les écouteurs, les écouteurs Sport Open de Bose sont géniaux. À ne pas confondre avec les écouteurs sport intra-auriculaires et les écouteurs QuietComfort plus traditionnels de la société, ils présentent une conception ouverte sans embout, ce qui signifie que l'écouteur repose sur le dessus de votre oreille et ne pénètre pas dans votre conduit auditif. Destinés aux coureurs et aux motards qui veulent ouvrir leurs oreilles sur le monde pour des raisons de sécurité – ou aux personnes qui n'aiment pas avoir de bourgeon dans leurs oreilles – ils sonnent étonnamment bien. J'ai fini par les aimer, mais leur design n'est pas pour tout le monde, et leur confort déterminera à quel point vous les aimez. Ils sont résistants aux éclaboussures IPX4.

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu'à 15 heures Annulation de bruit Non Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l'eau Oui (IPX8 — peut être complètement immergé pendant de longues périodes) Bien que les Tribit MoveBuds H1 ne sonnent que de manière décente, pas génial, il y a beaucoup à aimer à leur sujet. Ils se sentent robustes et sont entièrement étanches avec un indice IPX8. Ils ont également une très longue durée de vie de la batterie – jusqu'à 15 heures – et prennent en charge le codec audio AptX de Qualcomm. De nombreux smartphones Android proposent le streaming Bluetooth AptX.