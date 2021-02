C’est à nouveau cette période de l’année où partout où vous allez, vous verrez des roses rouges, des ballons en forme de cœur, d’énormes publicités sur la célébration de l’amour et, bien sûr, des tas de chocolats. Oui, c’est la Saint-Valentin – la plus romantique de tous les jours. Bien que nombreux soient ceux qui soutiennent que l’amour ne devrait pas se limiter à un jour, répandre l’amour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il n’y a pas de mal à consacrer une journée à célébrer l’amour, n’est-ce pas?

Vous pouvez être en couple ou célibataire, mais avec des sentiments pour quelqu’un, utiliser les bons mots compte beaucoup. Même si c’est une amitié, vous pouvez certainement professer un peu d’amour les uns pour les autres. Voici quelques souhaits et messages que vous pourrez partager avec vos proches, à la fois romantiques et amicaux, le 14 février et leur faire savoir qu’ils sont chéris.

Qui sait? Le bon message pourrait même être le début de quelque chose de nouveau!

* L’amour est la seule chose dont vous ne manquez jamais. Alors donnez beaucoup à tout le monde et à vous-même! Bonne Saint Valentin 2021!

* Joyeuse Saint Valentin 2021. J’espère que vous fêterez l’amour non seulement aujourd’hui mais tout au long de l’année.

* Ils disent qu’il est difficile pour les rêves de se réaliser, mais être avec vous jusqu’à présent a prouvé que cette affirmation était complètement fausse. Joyeuse saint Valentin!

* Mon meilleur ami, la meilleure chose qui me soit arrivée. Joyeuse Saint Valentin, mon bonheur.

* Sans toi je ne suis rien, avec toi je suis tout. Merci d’être mon tout. Joyeuse saint Valentin!