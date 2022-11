Meilleurs vêtements de sport d’hiver pour femmes

Vivre à New York pendant l’hiver peut être magique, mais pas quand il est temps d’aller courir le matin. Au cours des deux derniers mois, j’ai abandonné mon abonnement Planet Fitness et j’ai commencé à intégrer une course quotidienne en plein air dans ma routine matinale. Cependant, l’un des plus grands obstacles à l’exercice extérieur pour moi pendant l’hiver a toujours été le froid insupportable. Pendant des années, mes vêtements d’entraînement se sont composés uniquement de leggings bon marché, d’un soutien-gorge de sport et d’un t-shirt – tous des articles qui ne sont pas équipés pour que je puisse courir dans le froid. C’est pourquoi je me suis donné pour mission de trouver les meilleurs vêtements de sport pour l’hiver.

Que vous couriez à l’extérieur, que vous fassiez de la randonnée ou que vous skiiez, il est essentiel de posséder des vêtements de sport qui ne vous feront pas frissonner ni vous étouffer pendant votre entraînement. Les meilleurs vêtements de sport pour les températures froides vous isolent tout en permettant à votre corps de respirer et de repousser la transpiration. Différents entraînements nécessitent des vêtements variés, c’est pourquoi j’ai testé des dizaines de vêtements différents adaptés à une variété d’activités. Des polaires aux collants de course, j’ai compilé une liste des meilleurs vêtements d’entraînement sur le marché pour l’hiver.

Hauts

Brooks en cours d’exécution Brooks a récemment lancé sa collection Run Visible qui met en valeur les vêtements thermiques, les baskets et le spandex qui ont tous des caractéristiques réfléchissantes, ce qui en fait les vêtements optimaux pour faire de l’exercice dans l’obscurité. L’hiver signifie que l’obscurité arrive tôt, c’est pourquoi toute personne prévoyant de s’entraîner à l’extérieur devrait posséder un équipement réfléchissant. Le sweat à capuche thermique permet aux coureurs d’être isolés tout en se sentant à l’aise en sachant que toutes les voitures et les passants pourront les voir. Procurez-vous bientôt le sweat à capuche thermique car d’ici au 28 novembre, tous les vêtements actifs sur le site Web de Brooks sont à 30 % de réduction. Consultez également Brooks Collant Run Visible et Exécuter des chaussures visibles.

La face nord Bien que je n’aie pas d’expérience personnelle avec le thermique à manches longues North Face, mon cousin (moniteur de ski dans le Vermont) ne jure que par lui. Les manches longues s’adaptent confortablement sous les vêtements d’extérieur et sont conçues pour vous garder au chaud et au sec même dans les conditions les plus enneigées.

Bas

Oros Lorsque j’ai essayé le Delta Tights pour la première fois, j’étais sceptique. Le matériau était de bonne qualité, mais le rembourrage isolant en haut et en bas était étrange. Cependant, une fois que j’ai mis les collants au travail lors d’une randonnée par temps de 30 degrés, j’ai compris pourquoi les gens dépensaient 100 $ pour eux. Tout au long de la randonnée, mes jambes n’ont jamais eu froid. Les collants sont résistants à l’eau, respirants et conçus pour les températures d’automne et d’hiver. Bien que l’ajustement puisse sembler étrange au début avec les coussinets isolants, les collants Delta en valent vraiment la peine. Pour le Black Friday, Oros offre 30 % de réduction sur certains styles.

Lululemon Avant de posséder ces leggings, je n’avais jamais compris le battage médiatique de Lululemon. J’ai juste supposé qu’il s’agissait de leggings de qualité moyenne vendus à un prix ridicule. Je suis heureux d’admettre que j’avais tort. Les collants Lululemon Wunder Train sont tout et plus encore. Bien que le slogan de ces leggings soit “Entraînez-vous dur, pas chaud”, les collants gardent vos jambes au chaud tout en empêchant la transpiration excessive qui nuirait à votre entraînement. Au cours des deux dernières semaines, je les ai portées pendant ma course du matin et pendant mes cours nocturnes d’Orange Theory, et je n’y retournerai jamais. Je ne recommanderais pas les leggings pour le froid extrême, mais si vous recherchez une paire de leggings qui peut être enfilée pour une course rapide ou un cours d’entraînement, alors c’est la paire qu’il vous faut. Vous cherchez des collants de yoga à séchage rapide ? Découvrez Lululemon Collant taille haute InStill.

Bandit en cours d’exécution Lorsque j’ai essayé le collant de course Bandit Cold Weather pour la première fois, je doutais qu’il puisse me garder au chaud. À ma grande surprise, les collants étaient à la hauteur. Courir le matin en portant les collants Bandit par temps glacial, pas une seule fois mes jambes n’ont gelé. L’intérieur confortable et anti-transpiration permet un entraînement confortable.

Vêtements d’extérieur

Oros Si une Canada Goose à 900 $ dépasse votre budget, alors la parka Oros Orion est la meilleure chose à faire. Le parka entièrement isolé et imperméable comprend quatre poches extérieures zippées, deux poches intérieures et un col confortable. Toute personne ayant besoin d’une parka pour les sports d’hiver serait plus que satisfaite de la parka Orion. Ne manquez pas la vente Black Friday d’Oros, où vous pouvez recevoir 30 % de réduction sur certains produits.

Voix extérieures La toison légère parfaite n’existe pas ; jusqu’ici. La veste RecFleece Snap d’Outdoor Voices rend ces promenades hivernales un peu plus supportables. Idéal pour une longue marche ou une course rapide, le RecFleece est composé de polyester et de polaire respirante. Les matins plus froids, je recommande d’associer cette polaire à un haut thermique et une doudoune, puis de l’appeler un jour.

Lululemon L’anorak Evergreen de Lululemon s’adapte confortablement sur des couches plus larges et offre une protection contre le vent de haute qualité. Le coupe-vent hydrofuge comprend une poche kangourou avec une pochette pour téléphone dissimulée, une capuche escamotable et une taille ajustable. Mon aspect préféré de la veste est sa longueur. Souvent, les coupe-vent engloutissent tout mon corps ou me coupent autour de la taille; l’Evergreen Anorak coupe juste au-dessus des fesses, offrant la quantité idéale de couverture.

Lululemon La Define Jacket Luon de Lululemon se contorsionne parfaitement à votre corps, non seulement pour vous faire bien paraître, mais aussi pour vous permettre de vous sentir à l’aise pendant l’entraînement. La veste sèche rapidement et comporte une maille qui permet une circulation d’air supplémentaire. Mon aspect préféré de la veste est les trous pour les pouces sur les manches qui vous permettent de garder vos mains au chaud pendant l’exercice. Dans l’ensemble, je recommanderais cette veste pour les courses ou les randonnées en plein air. Si vous marchez, cependant, vous devriez envisager d’ajouter une couche supplémentaire.