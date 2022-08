Meilleurs ustensiles de cuisine directement au consommateur pour 2022 : Made In, Carvi, Field Company et plus

Parfois, le moyen le plus simple d’obtenir de meilleurs résultats dans la cuisine n’est pas une nouvelle recette ou un cours de cuisine, mais de nouveaux ustensiles de cuisine. Il existe des milliers de recettes, et si vous n’utilisez pas les ustensiles de cuisine appropriés pour les préparer, vous pourriez vous retrouver avec un repas de qualité inférieure et dépourvu de toute la saveur qu’il pourrait avoir. Tout ce qui se trouve dans votre armoire répond à un besoin spécifique et ne devrait pas être forcé d’en faire plus que prévu. Obtenir les bons ustensiles de cuisine pour le travail est la clé d’une bonne cuisine.

Les produits destinés directement aux consommateurs, y compris les ustensiles de cuisine, ont connu un boom au cours des dernières années. Alors que les grandes marques de vente au détail avaient auparavant la mainmise sur la catégorie cuisine, ces nouvelles entreprises d’ustensiles de cuisine DTC audacieuses proposent de nouveaux styles, des matériaux de surface et des ensembles d’ustensiles de cuisine sur mesure, vous offrant plus d’options que jamais.

Il existe une large gamme d’ustensiles de cuisine en ligne uniquement qui peuvent s’adapter à n’importe quelle conception de cuisine, et la plupart des marques offrent tous les éléments essentiels de la cuisine, du couteau de chef et d’autres ustensiles de cuisine à une marmite, une casserole et des ustensiles de cuisine antiadhésifs tels qu’une poêle antiadhésive. ou poêle antiadhésive. Vous trouverez également une vaste sélection de casseroles en acier inoxydable, d’ustensiles de cuisine en cuivre et d’ustensiles de cuisine pratiques, parfaits pour un cuisinier à la maison comme vous. Mieux encore, beaucoup sont en mesure de maintenir une qualité élevée des ustensiles de cuisine mais des prix bas, ce qui est deux bonnes raisons pour donner un coup d’œil sérieux aux ustensiles de cuisine destinés directement aux consommateurs.

Il est naturel de penser que les ustensiles de cuisine moins chers sont intrinsèquement de moindre qualité, mais ce n’est pas nécessairement le cas des ustensiles de cuisine destinés directement aux consommateurs.

Une grande partie du coût des ustensiles de cuisine traditionnels est ajoutée tout au long du processus de distribution. Les produits passent entre les mains de revendeurs, de distributeurs et de détaillants, qui ajoutent tous une majoration au prix de base afin de gagner de l’argent. Au moment où un ustensile de cuisine atterrit dans un magasin, le prix a considérablement augmenté et vous finissez par payer beaucoup plus que les coûts de fabrication. C’est là qu’interviennent les entreprises de vente directe aux consommateurs.

Ces marques d’ustensiles de cuisine sautent la chaîne de distribution typique, contournant les intermédiaires et vendant directement aux clients à la place. Cela signifie généralement que vous devez acheter leurs produits en ligne, mais l’avantage est que vous obtenez le même marchandises de haute qualité pour votre cuisine sans les coûts supplémentaires, une différence que vous pouvez utiliser pour acheter de la nourriture à cuisiner. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer là-dedans ?

Alors êtes-vous prêt à magasiner? Jetez un œil à votre garde-manger pour vous inspirer et préparez-vous pour des ustensiles de cuisine incroyables. Voici les huit meilleures marques d’ustensiles de cuisine directement au consommateur que vous voudrez peut-être accueillir dans votre cuisine, que nous mettons à jour périodiquement.

Fabriqué en

Made In est une startup d’ustensiles de cuisine populaire basée à Austin, au Texas, et l’une de nos marques de cuisine et d’ustensiles de cuisine préférées, pas seulement dans la catégorie DTC. La société a pris des notes de certaines des meilleures marques comme All-Clad et n’utilise que des matériaux haut de gamme et des choix de fabricants d’ustensiles de cuisine haut de gamme du monde entier, ce que vous pouvez absolument ressentir lorsque vous achetez ses produits. Contrairement à certaines de ces autres marques, Made In maintient les prix de ses ustensiles de cuisine de luxe relativement bas en évitant les majorations de revente, de distribution et de vente au détail.

Que propose-t-il ? Made In propose une gamme d’ustensiles de cuisine comprenant des ensembles en acier inoxydable, ainsi qu’une plus petite collection d’ustensiles de cuisine en acier au carbone bleu, idéale pour la cuisson à haute température (par exemple, les viandes). Made In propose également d’excellentes poêles antiadhésives et régulières dans une large gamme de tailles, des marmites, des sauteuses, des soucoupes, des woks et des couvercles universels.

Au-delà des casseroles et des poêles, Made In propose également une variété de couteaux de cuisine haut de gamme, notamment des couteaux de chef, des couteaux d’office et bien plus encore. De nombreux produits (y compris les casseroles et poêles de son kit de démarrage) sont garantis à vie. Vous pouvez acheter des articles individuellement ou en ensembles, mais certains des articles les plus populaires sont épuisés, vous voudrez donc vous inscrire sur la liste d’attente.

La marque ajoute constamment de nouvelles pièces intéressantes à la collection comme celle-ci poêle à paella en acier au carbone et un poêle à griller inspirée du campingtous deux sortis cette année.