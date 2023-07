Meilleurs trajets en train de luxe en Asie : Eastern & Oriental Express

L’Eastern & Oriental Express retourne sur les rails.

Les services du service de train redémarrent en février 2024, selon une annonce faite aujourd’hui par le propriétaire du train, la société de voyages de luxe Belmond.

Le train de voyageurs, longtemps considéré comme l’un des trajets ferroviaires les plus luxueux d’Asie, a commencé à fonctionner en 1993, reliant Bangkok à Singapour. Il a cessé de fonctionner en 2020 au début de la pandémie.

L’Eastern & Oriental revient avec 15 voitures, dont deux voitures restaurant, une voiture piano-bar et une voiture d’observation à ciel ouvert. Ses huit voitures-lits auront trois catégories de cabines – Pullman, State et Presidential – toutes avec air conditionné et salles de bain privées.

Les réservations pour 2024 ont ouvert aujourd’hui avec des tarifs à partir de 3 410 $ par personne pour un voyage de trois jours, qui comprend tous les repas, les boissons et les activités prévues.