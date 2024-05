Meilleurs traitements contre les verrues à domicile, selon les experts

Ces petites bosses couleur chair ou roses ? Ce sont peut-être des verrues, dit un dermatologue certifié Dr Nava Greenfield. Mais toutes ne sont pas identiques : en fait, les verrues sont un terme générique qui couvre différentes tailles, apparences, textures et emplacements sur la peau. Pour vous aider à mieux comprendre cette maladie, nous avons discuté avec des experts des remèdes maison, des causes et des types de verrues.

Qu’est-ce qui cause les verrues ?

Selon le dermatologue certifié Dr Brendan Camp, le virus du papillome humain (communément appelé VPH) provoque des verrues. Il existe différentes souches de ce virus, dont la plupart ne causent aucun dommage, mais Greenfield affirme que certaines souches sont associées à des risques plus élevés, notamment le cancer du col de l’utérus.

Les verrues sont-elles évitables ?

Certains types de verrues, comme celles transmises sexuellement, peuvent être évités grâce à un vaccin qui renforce la protection naturelle de l’organisme contre certaines souches de VPH, explique Greenfield.

Il est également important de pratiquer une hygiène personnelle, selon nos experts. «Pour éviter l’infection par le VPH et le développement d’une verrue, lavez-vous les mains régulièrement tout au long de la journée, surtout après avoir été dans un environnement commun comme une salle de sport», explique Camp. « Si vous avez la peau rugueuse et sèche, assurez-vous de la garder hydratée pour maintenir l’intégrité de la barrière cutanée. Lorsque la barrière cutanée est compromise (pensez à une peau rouge, sèche et irritée), elle est plus sensible aux infections, comme le VPH.

Qui sont touchés par les verrues ?

Quel que soit votre âge, votre race ou votre sexe, vous pouvez être affecté par les verrues, explique Greenfield. Ils sont fréquents chez les enfants, avec une prévalence estimée à environ 20 %, précise-t-elle. En effet, de nombreux enfants n’ont pas développé d’immunité contre autant de types de VPH, selon Dr Matthew LaCour, un dermatologue certifié. De plus, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou affaibli courent plus de risques de développer des verrues.

À quelle vitesse les verrues se propagent-elles ?

Selon LaCour, il est possible de développer une verrue dans cette zone quelques semaines, voire quelques mois après avoir été en contact avec une verrue. Le système immunitaire de chacun réagit différemment à ce virus, il n’y a donc pas de calendrier précis connu.

Même si les verrues peuvent se propager à des rythmes différents, vous pouvez les empêcher de se propager rapidement. Camp dit qu’il est important d’éviter de les gratter ou de les raser. Une lésion de la peau autour d’une verrue crée une opportunité pour le virus de la verrue de se propager.

Types de verrues

Différents types de verrues affectent des zones spécifiques du corps, notamment les verrues vulgaires, les verrues plates, les verrues des pieds et les verrues filiformes.

Commun: Les verrues vulgaires, connues sous le nom de verrue vulgaire, apparaissent généralement sur les mains, les pieds et les genoux et ressemblent à des bosses rugueuses de couleur peau, explique Camp.

Les verrues vulgaires, connues sous le nom de verrue vulgaire, apparaissent généralement sur les mains, les pieds et les genoux et ressemblent à des bosses rugueuses de couleur peau, explique Camp. Plat: Les verrues plates, connues sous le nom de verrue plana, apparaissent comme des lésions légèrement surélevées et subtiles de couleur peau, explique Greenfield. Comme les verrues vulgaires, celles-ci peuvent apparaître sur le visage, les mains et les jambes, mais ne sont pas aussi surélevées, explique Camp.

Les verrues plates, connues sous le nom de verrue plana, apparaissent comme des lésions légèrement surélevées et subtiles de couleur peau, explique Greenfield. Comme les verrues vulgaires, celles-ci peuvent apparaître sur le visage, les mains et les jambes, mais ne sont pas aussi surélevées, explique Camp. Pied/plantaire : Greenfield dit que contrairement à leur alternative élevée, les verrues du pied se développent généralement dans la peau. Ce type est souvent considéré comme têtu car il peut se retourner lorsqu’on marche dessus. Ils apparaissent sous la forme d’épaisses bosses jaunes, brunes ou blanches sur la plante du pied et sont souvent recouverts d’une épaisse callosité, explique LaCour. Il dit qu’il peut également y avoir des points noirs sus-jacents, qui représentent de petits vaisseaux sanguins.

Greenfield dit que contrairement à leur alternative élevée, les verrues du pied se développent généralement dans la peau. Ce type est souvent considéré comme têtu car il peut se retourner lorsqu’on marche dessus. Ils apparaissent sous la forme d’épaisses bosses jaunes, brunes ou blanches sur la plante du pied et sont souvent recouverts d’une épaisse callosité, explique LaCour. Il dit qu’il peut également y avoir des points noirs sus-jacents, qui représentent de petits vaisseaux sanguins. Filiforme : Filiforme signifie filiforme, dit Camp. Dans cet esprit, ce type de verrue présente une saillie cutanée plus étroite et plus étendue, selon Greenfield. Selon l’AAD, ils se développent rapidement et sont généralement observés autour de la bouche, des yeux et du nez.

Traitements à domicile contre les verrues

La façon dont vous traitez vos verrues dépend du type auquel vous avez affaire, et vous pouvez choisir entre des produits en vente libre ou des remèdes maison.

Meilleurs produits contre les verrues en vente libre

Camp dit que les traitements en vente libre spécifiques aux verrues, comme les gels, contiennent de l’acide salicylique, qui a généralement une concentration plus élevée que celle qui serait utilisée pour traiter l’acné.

Selon Camp, des bandages à l’acide salicylique peuvent également être appliqués sur les verrues tenaces du pied ou de la surface plantaire. Ceux-ci aident à digérer ou à décomposer la verrue et à irriter la peau qui l’entoure pour stimuler le système immunitaire du corps.

Camp et LaCour recommandent ce gel topique car il est facile à appliquer. Il contient 17 % d’acide salicylique et peut être appliqué sur les verrues vulgaires et les verrues plantaires, selon Camp. Pour maximiser son efficacité, pensez à tremper la zone affectée pendant cinq minutes, à la sécher, puis à appliquer le gel, explique Camp.

Camp recommande également ce produit car le bandage contient 40 % d’acide salicylique. C’est génial car il peut être coupé dans n’importe quelle taille ou forme, ce qui le rend parfait pour vos verrues spécifiques. Selon LaCour, il possède également un bon adhésif.

Méthode du ruban adhésif pour les verrues

Couvrir une verrue vulgaire avec du ruban adhésif peut créer un environnement provoquant une irritation cutanée locale, soit par la réaction de la peau à l’adhésif, soit par l’accumulation d’humidité sous le ruban adhésif, explique Camp. Cette irritation peut stimuler le système immunitaire du corps, ce qui peut aider à éliminer le virus des verrues de la peau, selon Camp. «Je recommande souvent aux patients d’utiliser un acide salicylique topique ou un médicament sur ordonnance, puis de couvrir cette zone avec un morceau de ruban adhésif», explique LaCour.

Pour certains, comme les verrues du pied, appliquez de l’acide salicylique sur la verrue et couvrez-la d’un pansement pendant la journée. Ensuite, appliquez un petit morceau de ruban adhésif sur la verrue la nuit. Greenfield dit qu’une fois que la peau devient blanche et macérée, vous pouvez utiliser une pierre ponce (après la douche) pour gratter doucement la peau.

À quoi faut-il faire attention lors du traitement des verrues

Bien que certains produits anti-verrues en vente libre soient disponibles, dit Greenfield, ils ne constituent peut-être pas l’option la meilleure ni la plus efficace. Vous devez également faire attention lorsque vous utilisez des exfoliants abrasifs lorsque vous traitez des verrues sur votre visage, car vous risquez de laisser des cicatrices. Il est donc préférable de consulter un dermatologue certifié pour traiter les verrues.

Si vous souhaitez soigner vos verrues en toute sécurité, envisagez de consulter votre médecin, car les procédures en cabinet peuvent être la meilleure solution. Après qu’un dermatologue ait examiné les verrues, il peut déterminer quel traitement est le meilleur. Par exemple, les verrues plates peuvent nécessiter une congélation avec de l’azote liquide, une électrodessiccation ou des médicaments topiques prescrits, explique Camp. D’autres verrues, comme les verrues filiformes, sont traitées avec de l’azote liquide (congélation) ou, selon leur taille et leur emplacement, elles peuvent être enlevées chirurgicalement, dit-il.

Certains autres traitements incluent l’application de Cantharone pour susciter une réponse immunitaire, l’injection de verrues, leur rasage et bien plus encore, selon Greenfield.

Rencontrez nos experts

Chez NBC Select, nous travaillons avec des experts possédant des connaissances spécialisées et une autorité basée sur une formation et une expérience pertinentes. Nous veillons également à ce que tous les conseils et recommandations d’experts soient formulés de manière indépendante et sans conflits d’intérêts financiers non divulgués.

Pourquoi faire confiance à NBC Sélect ?

Bianca Alvarez est journaliste associée spécialisée dans les soins de la peau, les soins capillaires et les guides cadeaux. Elle a également récemment écrit des articles sur les meilleures crèmes pour les pieds et les meilleurs traitements contre les oignons. Pour cette histoire, elle a interviewé deux dermatologues, partagé leurs recommandations et recherché des traitements contre les verrues très appréciés et conformes à leurs directives.

