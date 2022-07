Meilleurs trackers de fitness pour 2022

Un tracker de fitness peut être l’outil de motivation parfait pour vous en tenir à vos objectifs de fitness. Les meilleurs trackers de fitness vous tiennent responsable de votre activité physique avec des fonctionnalités intelligentes de santé et de fitness, telles que le suivi du sommeil, rythme cardiaque calcul et surveillance de l’oxygène sanguin. Prises ensemble, les données vous donnent une image de votre forme physique globale.

Il existe des dizaines d’options de suivi de la condition physique dédiées parmi lesquelles choisir – de la conception classique de la montre de suivi de la condition physique (y compris le très apprécié Fitbit) aux semelles intérieures de chaussures avec des fonctionnalités de suivi d’activité à la célèbre montre intelligente, l’Apple Watch. Nous avons rassemblé six de nos trackers préférés en fonction du prix, de la forme et de la fonction. Chacun d’eux nécessite une application mobile pour suivre vos progrès et certains vous permettent de voir les notifications du téléphone sur votre poignet.

Le suivi de la condition physique est idéal pour vous garder motivé, mais rappelez-vous que même le tracker d’activité le plus avancé ne fera pas le travail à votre place. Pourtant, peu importe votre objectifs de santé et de forme physique, n’importe lequel des trackers d’activité ici vous aidera à atteindre des performances optimales. Nous testerons et mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs trackers de fitness. Si vous recherchez des fonctionnalités plus intelligentes et des informations avancées sur la condition physique, assurez-vous de consulter notre liste de meilleures montres intelligentes pour 2022 avec des recommandations pour les meilleurs appareils portables Garmin, Apple Watch, Samsung Galaxy Watch et Polar.

Lexy Savvides / Crumpe Le Charge 5 améliore les modèles Charge précédents en ajoutant un écran couleur et une application d’électrocardiogramme (ECG ou EKG) en plus du suivi déjà solide de la condition physique et du sommeil pour lequel Fitbit est connu. Il y a un GPS intégré pour que vous puissiez suivre les entraînements en plein air sans votre téléphone, ainsi qu’un capteur d’oxygène sanguin. Avec l’ajout récent d’un nouveau score de préparation quotidienne, le Charge 5 peut également vous dire si votre corps est prêt à faire de l’exercice ou si vous devriez prendre une journée de repos. Mais bon nombre des fonctionnalités les plus utiles de Fitbit, comme ce score, ne sont disponibles que dans le cadre du service Premium de Fitbit à 10 $ par mois. Sans abonnement Premium, vous pouvez toujours utiliser le Charge 5 pour le suivi de la condition physique et de la santé, il ne vous donnera tout simplement pas les mesures et les tendances les plus approfondies au fil du temps. La batterie devrait durer au moins quatre jours complets et elle est compatible avec iPhone et Android. Lisez notre avis sur Fitbit Charge 5.

Lexy Savvides / Crumpe Si vous recherchez un groupe de fitness discret (et plus abordable), vous pouvez envisager le Fitbit Luxe. Vous n’obtiendrez pas le GPS intégré ou les options de paiement mobile, mais il dispose des éléments essentiels de suivi de la santé et de la forme physique, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque, la détection automatique de l’entraînement et une analyse détaillée du sommeil. Ce groupe de fitness est également ce qui se rapproche le plus des bijoux que j’ai portés jusqu’à présent, surtout si vous l’associez au bracelet à maillons Gorjana. Vous pouvez également échanger les bandes contre des bandes en silicone plus traditionnelles si vous craignez de transpirer ou de l’utiliser pour suivre les nages. Le plus gros inconvénient est que pour certaines personnes, l’écran et le texte peuvent être trop petits pour être lus sans beaucoup d’effort (ou de lunettes). Lisez notre revue Fitbit Luxe.

Lexy Savvides / Crumpe Pour moins de 50 $, le Mi Band 6 est le meilleur tracker de fitness que vous puissiez acheter. Attendez-vous aux mêmes fonctionnalités que vous obtiendriez dans un tracker de fitness plus cher, comme un écran tactile AMOLED facile à voir au soleil, une fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et un suivi du sommeil. La durée de vie de la batterie est également inégalée, car vous aurez environ deux semaines d’utilisation avant de devoir recharger. Le principal inconvénient est que le suivi de la fréquence cardiaque pour les entraînements intenses a tendance à être inégal et que certaines fonctionnalités telles que l’assistant vocal et les paiements sans contact ne sont pas disponibles aux États-Unis.

John Kim/Crumpe Ces semelles intelligentes à 300 $ peuvent transformer n’importe quelle vieille chaussure de course en un tracker high-tech, vous donnant plus d’informations de suivi de la condition physique sur votre course que n’importe quel tracker au poignet que nous ayons jamais testé. Chaque semelle intérieure est dotée de 16 capteurs qui détectent la pression que vous exercez sur votre pied à chaque pas que vous faites. Avec l’application et les trackers, ils peuvent tout mesurer, de la longueur des pas à l’équilibre de la frappe du pied, pour vous donner des informations en temps réel sur la façon de réduire les blessures ou d’améliorer votre temps. Lisez notre avis sur les semelles Nurvv Run.

Lexy Savvides / Crumpe La série 7 est peut-être la dernière Apple Watch, mais l’Apple Watch SE moins chère a tout ce dont vous avez besoin dans un tracker de fitness avec des fonctionnalités de smartwatch supplémentaires. Non seulement cette Apple Watch garde un œil sur votre santé et votre activité comme le reste des trackers de cette liste, mais cette montre de fitness vous donne également accès à des dizaines d’applications de fitness comme Strava, Nike Training Club et Fitness Plus d’Apple, pour vous guider. à travers n’importe quel type d’entraînement. Lisez notre revue Apple Watch SE.

Lexy Savvides / Crumpe Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à abandonner le look d’une montre-bracelet traditionnelle, mais que vous voulez quelque chose avec des fonctionnalités intelligentes, pensez à la Garmin Lily. Il s’agit d’un tracker conçu pour les poignets plus petits et doté d’un motif cool gravé à l’arrière-plan de la montre qui lui donne un look unique lorsque l’écran monochrome est allumé ou éteint. Malgré son faible encombrement, il ne lésine pas sur toutes les fonctionnalités importantes auxquelles vous vous attendez, notamment l’oxygène sanguin, le suivi du sommeil et la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7. Contrairement à certains des autres trackers de cette liste, le Lily n’a pas de stockage intégré pour la musique, ni de GPS intégré. Lisez notre avis sur Garmin Lily.

Lexy Savvides / Crumpe La bague Oura de troisième génération est un accessoire portable à mettre et à oublier. Mettez-le comme un anneau ordinaire et en arrière-plan, il suivra votre sommeil, la température de votre peau et votre fréquence cardiaque. Bientôt, il sera également capable de lire les niveaux d’oxygène dans le sang et de mesurer votre fréquence cardiaque pendant une séance d’entraînement. Contrairement aux modèles précédents de l’Oura Ring, cette version nécessite un abonnement de 6 $ par mois – sans cela, vous aurez simplement accès à un score de préparation quotidien. Nous n’avons pas encore entièrement examiné l’Oura Ring car certaines de ses fonctionnalités clés doivent encore être lancées, mais cela vaut la peine d’être inclus car il s’agit d’une conception complètement différente de toutes les autres options de cette liste. En savoir plus sur l’anneau d’Oura.



