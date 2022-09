Meilleurs tests de vitesse Internet de 2022 : voici la vitesse réelle de votre Internet

Même le meilleur test de vitesse Internet ne peut pas augmenter comme par magie votre débits internet à domicile. Ces vitesses dépendent entièrement du plan Internet spécifique que vous avez souscrit avec votre FAI. Cela dit, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vos vitesses Wi-Fi réelles peuvent être plus lentes que vous ne le pensez. Par exemple, plus vous vous éloignez de votre routeur, plus votre vitesse sera lente, et cela est particulièrement vrai s’il y a beaucoup de murs et d’obstacles entre les deux. Les vitesses peuvent également fluctuer et diminuer pendant les heures de pointe, lorsque le trafic est à son maximum ou si votre fournisseur d’accès Internet applique des plafonds de données ou limite les connexions pour aider à maintenir les performances globales du réseau.

Pour ceux qui sont curieux de connaître les véritables débits Internet de votre domicile, il existe un moyen simple de vérifier. L’exécution d’un test de vitesse Internet est rapide et facile, et il existe une tonne d’options gratuites parmi lesquelles choisir. Vous pourrez peut-être même en exécuter une à partir de la même application que celle que vous avez utilisée pour configurer votre routeur. Dans la plupart des cas, exécuter un test est aussi simple que d’appuyer sur “Go” et ne prendra pas plus d’une minute environ. Les résultats du test de vitesse vous donneront beaucoup d’informations sur ce qui se passe avec votre connexion Internet.

Un bon test de vitesse vous permettra de voir facilement vos vitesses de téléchargement actuelles, vos vitesses de téléchargement et la latence (ou ping) quel que soit l’appareil sur lequel vous exécutez le test – mais avec tant d’options promettant de faire exactement cela, à laquelle devriez-vous faire confiance ?

Heureux que vous ayez demandé. Voici ceux vers lesquels nous nous tournons en premier et pourquoi.

Lire la suite: Comment nous testons les routeurs Wi-Fi

Capture d’écran par Ry Crist/CNET L’un de nos favoris est le Test de vitesse Ookla, qui a une solide réputation de cohérence et d’être l’un des premiers tests de vitesse sur le Web. Mis à part la popularité, nous aimons Ookla pour avoir tout ce dont un utilisateur de base a besoin d’un test de vitesse : précision, possibilité de consulter l’historique de votre test de vitesse (lorsque vous créez un compte), un large éventail de serveurs auxquels se connecter et même une application pratique. pour tester la vitesse de votre Android ou iOS dispositif. Incidemment, le test de vitesse d’Ookla est également celui que nous utilisons lorsque nous testons des routeurs Wi-Fi. Ookla a fait du bon travail pour suivre le rythme en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et capacités au fil des ans. Plus récemment, le service a publié un test de vitesse spécifique à la vidéo qui mesure la capacité de votre réseau à gérer les flux vidéo 4K. En plus du site Web et des applications pour smartphone, Ookla propose également des applications que vous pouvez exécuter sur Windows ou sur Mac. Vous pouvez même exécuter le test de vitesse Ookla sur une Apple TV. Cela dit, Ookla affiche des bannières publicitaires pendant que vous exécutez des tests de vitesse de base. Ce n’est pas surprenant, mais cela pourrait avoir un léger impact sur vos résultats en fonction de la force de votre connexion au moment du test.

Capture d’écran par Ry Crist/CNET Fast.com est un autre excellent test à large bande, et l’interface est à peu près aussi simple et directe que possible. Cependant, l’un de ses plus grands avantages est qu’il appartient à Netflix. Cela peut sembler étrange au début, mais c’est en fait ce qui en fait un excellent choix pour les streamers en ligne, car le test est structuré autour de la vérification pour voir si votre connexion est suffisamment forte pour diffuser Netflix en résolution maximale sans mise en mémoire tampon. Bien que Fast.com soit un excellent outil pour certains, ce ne sera pas le test le plus utile pour tous les utilisateurs. L’interface de base est facile à utiliser, oui, mais il manque également certains des paramètres et mesures avancés que vous trouverez avec d’autres tests de vitesse. Plus particulièrement, vous ne pouvez pas spécifier avec quel serveur vous souhaitez vous connecter pour votre test.

Capture d’écran par Ry Crist/CNET Aucun de ces tests de vitesse n’est difficile à utiliser, mais le test de vitesse Internet M-Lab est probablement le plus facile à trouver. Abréviation de Measurement Lab, le test open source M-Lab a été développé par une collection d’informaticiens et de chercheurs universitaires avec le soutien de Google – et c’est le test qui apparaît chaque fois que vous tapez “test de vitesse Internet” dans la barre de recherche Google. Cliquez simplement sur le bouton bleu “RUN SPEED TEST” pour voir votre vitesse de téléchargement, votre vitesse de téléchargement et votre latence en quelques secondes. C’est à peu près aussi simple que possible, car vous n’aurez pas besoin de le mettre en signet ou de vous souvenir exactement de son nom. Il n’y a pas de publicité pendant que vous exécutez le test, et les seules données partagées avec M-Lab sont votre adresse IP. Sachez simplement que le test M-Lab ne vous permet pas de choisir le serveur que vous utiliserez pendant le test et qu’il n’est conçu que pour des vitesses Internet allant jusqu’à 700 Mbps. Si vous essayez de tester rapidement une connexion gigabit, vous voudrez vous tourner ailleurs.

Capture d’écran par Ry Crist/CNET Si vous recherchez un test qui offre un aperçu non seulement des vitesses, mais de la cohérence, Speedof.me est la voie à suivre. Semblable à Ookla, l’interface de test fait un excellent travail en montrant les fluctuations de vos vitesses de téléchargement et de téléchargement. Au fil du temps, cela peut faciliter le repérage lorsque quelque chose ne va pas avec votre connexion, d’autant plus que Speedof.me vous permet de comparer vos résultats avec les tests précédents. Son site Web adapté aux mobiles est également idéal pour exécuter des tests sur votre téléphone, vous permettant d’effectuer un test de vitesse rapide en déplacement sans télécharger d’application. Cependant, Speedof.me n’est pas une option parfaite. Pour commencer, il n’y a pas d’option pour sélectionner manuellement le serveur avec lequel vous vous connectez. Et si le réseau domestique n’est pas votre point fort, les données visualisées peuvent sembler plus déroutantes ou écrasantes que quelque chose comme Fast.com, qui vous donne juste un numéro.

Capture d’écran par Ry Crist/CNET Testmon.net est un test de vitesse Internet qui fonctionne entièrement sur HTML5 et PHP. Cela signifie qu’il ne nécessite pas de logiciel tiers comme Java ou Flash pour exécuter votre test, ce qui peut donner des résultats plus précis. Cela en fait également un outil utile pour comparer les performances entre différents navigateurs. Vous pouvez également créer un compte pour suivre votre vitesse Internet pour référence ou comparaison future. Ce n’est cependant pas l’outil le plus convivial. Avec une bonne quantité de données détaillées, vous aurez pas mal d’informations à parcourir, dont la plupart pourraient ne pas être pertinentes pour vous. La conception est également un peu moche par rapport aux normes de test de vitesse, et il faut quelques clics avant de commencer un test, ce qui n’est évidemment pas aussi simple que les autres tests de vitesse qui comportent de gros boutons “Go” dès que vous chargez la page .

FAQ sur les tests de vitesse

Qu’est-ce qu’un bon débit Internet ? La Federal Communications Commission définit les vitesses à large bande comme ayant des téléchargements d’au moins 25 mégabits par seconde et des téléchargements d’au moins 3 Mbps, mais par le propre guide de vitesse de la FCCc’est essentiellement le strict minimum pour des choses comme la diffusion de vidéos 4K et le partage de fichiers volumineux sur le Web. Des forfaits Internet avec des vitesses multigig aussi élevées que 2, 3 ou même 5 gigabits par seconde (soit 5 000 Mbps) commencent à émerger d’un certain nombre de fournisseurs, notamment AT&T, Comcast, Frontier, Verizon Fios, Ziply Fiber et d’autres, mais des forfaits comme ceux-ci sont exagérés pour la plupart des foyers, du moins pour le moment. L’idéal est une connexion Internet symétrique avec des téléchargements aussi rapides que les téléchargements – des vitesses de 100 Mbps conviendraient parfaitement à la plupart des foyers.

En plus de vous montrer les vitesses de téléchargement et de téléchargement actuelles pour n’importe quel appareil sur lequel vous exécutez le test, la plupart des tests de vitesse Internet vous donneront également un chiffre appelé ping, qui est une mesure de latence mesurée en millisecondes. En termes simples, le numéro de ping est le temps qu’il a fallu à votre appareil pour envoyer un signal au serveur distant auquel vous vous êtes connecté pendant le test de vitesse, puis recevoir une réponse. Considérez-le comme un temps de vol aller-retour pour votre connexion Internet. Le ping augmentera si vous vous connectez à un serveur très éloigné ou s’il y a une sorte d’interférence quelque part dans la connexion. Votre ping peut également augmenter légèrement si vous vous connectez via quelque chose comme un routeur maillé ou un prolongateur de portée, où vos données doivent effectuer plusieurs sauts sans fil avant d’atteindre le modem. Dans la plupart des cas, les différences de ping sont assez mineures, suffisamment pour que vous ne les remarquiez pas sans exécuter un test de vitesse. Cela dit, vous commencerez à remarquer un ping élevé si vous essayez de prendre des décisions en une fraction de seconde dans un jeu multijoueur en ligne, et cela peut également entraîner des retards gênants lors des conversations par appel vidéo.

Comme le ping, la gigue est mesurée en millisecondes, mais au lieu de mesurer le temps nécessaire à votre appareil pour envoyer des données à un serveur distant et recevoir une réponse, la gigue décrit les différences de latence entre le flux de données vers divers appareils clients sur votre réseau. Si la gigue devient trop élevée, cela signifie que les données ne sont pas transmises à votre appareil aussi efficacement qu’elles le devraient probablement, ce qui peut entraîner des problèmes tels que la mise en mémoire tampon lors des appels en streaming et vidéo.

Les tests de vitesse peuvent-ils aider à améliorer mes vitesses Internet ? Les tests de vitesse ne feront rien pour modifier la vitesse du réseau Wi-Fi de votre maison, mais ils constituent un excellent outil de diagnostic – un moyen rapide de vérifier les performances de votre réseau à divers endroits de votre maison. La meilleure façon d’utiliser les tests de vitesse est de les exécuter sur votre téléphone ou votre ordinateur portable dans différentes pièces de votre maison. Si vous trouvez une zone morte où les vitesses s’effondrent, vous voudrez peut-être envisager de placer un prolongateur d’autonomie dans la pièce la plus proche de cette zone morte où les vitesses sont fortes – à partir de là, il rediffusera votre signal Wi-Fi et potentiellement la vitesse les choses en place. Si vous trouvez plusieurs zones mortes dans des endroits où vous souhaitez vous connecter, il est peut-être temps de mettre à niveau votre routeur. Pour la meilleure couverture Wi-Fi dans toute la maison, envisagez d’opter pour un routeur maillé qui utilise plusieurs appareils.

