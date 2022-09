Meilleurs téléviseurs à offrir pour les fêtes 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les vacances approchent à grands pas et si vous envisagez d’offrir une télévision à quelqu’un de spécial, il est préférable de planifier tôt. Les prix des téléviseurs commencent généralement à tomber à l’automne précédant le Black Friday, et vous pouvez profiter de Offres télé et des réductions pour le reste de l’année. La partie difficile consiste à déterminer quel téléviseur offrir à cet heureux destinataire (ou, avouons-le, à vous-même), mais nous pouvons vous aider. Nos choix pour le meilleur téléviseur de 2022basés sur des tests de comparaison pratiques dans notre laboratoire, peuvent vous aider à trouver le kit parfait à offrir ou à recevoir pendant les fêtes de fin d’année.

Pour cette liste, tous les prix que vous verrez sont pour les modèles de 65 pouces, sauf indication contraire. Bien que la plupart de ces téléviseurs soient des modèles 2022, quelques-uns sont sortis en 2020. Ceux-ci restent sur notre liste car nous pensons qu’ils offrent toujours une bonne combinaison de fonctionnalités et de valeur.

Vous recherchez une taille d’écran spécifique ? Vérifier: Téléviseurs 43 pouces, Téléviseurs 55 pouces, Téléviseurs 65 pouces et Téléviseurs 75 pouces.

Aucun téléviseur que nous n’avons jamais testé n’offre une telle qualité d’image pour aussi peu d’argent. Le téléviseur HDR Dolby Vision de la série TCL 6 a une excellente image grâce à la technologie mini-LED et à la gradation locale complète bien implémentée qui l’aide à faire le tour de presque tous les autres téléviseurs à ce prix. C’est également un choix solide pour les joueurs, avec un mode THX qui combine un faible décalage d’entrée et un contraste élevé. Comme si cela ne suffisait pas, le système d’exploitation Roku TV est notre favori de loin.

Roku est notre plate-forme préférée pour les services de streaming TV en direct comme Netflix, Hulu et Amazon Prime Video, et il est encore mieux intégré au téléviseur. Cette série TCL 4 ne peut pas battre les modèles ci-dessus en termes de qualité d’image – sa résolution 4K et ses performances HDR ne font pas grand-chose pour améliorer l’image – mais elle convient parfaitement à la plupart des gens, surtout à ce prix.

Les améliorations par rapport au C1 de l’année dernière incluent une construction en fibre de carbone pour un poids jusqu’à 47% plus léger – la version 65 pouces que nous avons examinée ne pèse que 37 livres avec son support, contre 72 livres pour le C1 65 pouces – ainsi ainsi que quelques ajustements supplémentaires au mode de jeu et une nouvelle fonctionnalité “toujours prêt”.

Le C2 représente le summum de la qualité d’image à un prix certes élevé, mais pas trop fou. Il bat tous les téléviseurs non OLED de cette liste, y compris le Samsung QN90B ci-dessous, avec ses niveaux de noir parfaits, son contraste imbattable et sa superbe visualisation hors angle. Il possède également de superbes fonctionnalités de jeu, ce qui en fait le compagnon idéal d’une Xbox Series X ou S, d’une PlayStation 5 ou des deux. Le C2 est également disponible dans une grande variété de tailles, bien que les plus gros modèles soient très chers.

Vous cherchez à offrir un téléviseur haut de gamme avec une qualité d’image spectaculaire, mais vous ne voulez pas d’OLED ? Le Samsung QN90B est votre meilleur pari. Ce téléviseur utilise la technologie QLED TV augmentée de mini-LED pour une image plus lumineuse que n’importe quel téléviseur OLED. Le contraste spectaculaire de l’OLED l’a toujours emporté dans nos tests côte à côte, mais l’écran QLED QN90B se rapproche plus que jamais.

La série V de Vizio est notre alternative économique préférée au téléviseur Roku de la série 4 TCL. Nous avons mieux aimé le système de télévision intelligente de Roku (cela vous semble familier ?), mais la série V présente certains avantages, notamment une meilleure télécommande avec voix et des paramètres d’image plus avancés. La qualité d’image entre les deux était fondamentalement la même, donc si vous n’avez pas de préférence, il est logique d’obtenir la moins chère.

David Katzmaier/Crumpe

Samsung est la marque qui vend plus de téléviseurs que quiconque, et l’une des plus populaires est la série Q60. Son design d’écran QLED élégant se démarque des autres téléviseurs de cette liste – même si les modèles OLED ultra-fins sont plus élégants – et il offre de meilleures fonctionnalités, une qualité d’image et plus de tailles que des modèles comme la série TCL 4 et Sony X80K. Les téléviseurs répertoriés dans cet article ont tous des valeurs supérieures, mais si vous voulez un téléviseur Samsung et que vous ne pouvez pas vous permettre les modèles haut de gamme, c’est un excellent choix.

Notez que la version 2021, la Q60A, est toujours en vente et peut être moins chère que la Q60B dans certaines tailles. La version la plus récente a été plus brillante lors de nos tests, mais si vous voulez la meilleure offre, restez avec le Q60A s’il est toujours disponible.

Tailles : 43-, 50-, 55-, 60- 65-, 70- 75-, 85 pouces. (Les prix indiqués ci-dessous sont pour la taille de 55 pouces.)

