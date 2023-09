Meilleurs téléphones T-Mobile pour 2023

L’iPhone 13 standard est un choix fiable pour la plupart des gens, doté d’un écran de 6,1 pouces et de deux excellentes caméras arrière. Pour ce modèle, Apple s’est engagé à offrir une durée de vie de la batterie plus longue, des appareils photo améliorés et une meilleure durabilité que l’Apple iPhone 12. Qu’est-ce qui vous manque en ne passant pas au Pro ? Une troisième caméra arrière avec zoom optique 3x et un écran ProMotion avec des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour un défilement plus fluide. Ce n’est pas un téléphone bon marché, mais certainement un choix phare plus abordable que les frères et sœurs Pro.