Meilleurs téléphones prépayés pour 2023

Les factures de téléphone mensuelles peuvent devenir décourageantes, surtout après quelques années, car de nouveaux frais de service et autres frais administratifs sont ajoutés à l’expiration de la période promotionnelle. Si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre facture de téléphone, pensez à un forfait prépayé. Les forfaits prépayés ont souvent des prix inférieurs à ceux des forfaits contractuels, et les meilleures options de téléphone prépayé ne vous feront pas de compromis sur les fonctionnalités. La dernière décennie a vu des changements remarquables dans le monde des téléphones mobiles. À partir de 5G connectivité à paravents pliablesles fabricants de téléphones innovent plus rapidement que jamais pour capitaliser sur les offres de données illimitées, d’appels illimités et de SMS illimités de nombreux opérateurs.

Alors que la gamme Galaxy de Samsung et l’iPhone d’Apple sont les meilleurs téléphone intelligent choix, il y a d’autres fabricants de téléphones portables qui cherchent leur place. Les téléphones Android avec reconnaissance faciale, les téléphones portables avec une autonomie de batterie prolongée et une gamme croissante d’options d’appareils photo renforcent la concurrence, et tout cela nous profite, nous offrant d’excellents téléphones parmi lesquels choisir dans une large gamme de prix et de forfaits. Cela inclut les options de téléphone déverrouillé et les forfaits de téléphonie cellulaire prépayés, où vous payez vos données (données illimitées prépayées ou autres forfaits de services de données) et les messages texte ou les appels téléphoniques à l’avance, plutôt qu’avec un forfait contractuel.

Il y a une tonne de facteurs à prendre en compte lorsque vous envisagez de souscrire à un téléphone prépayé sur un forfait prépayé. Le forfait mobile couvrira-t-il autant qu’un forfait mensuel ? Le fournisseur de services dispose-t-il d’un réseau solide ? Le réseau prend-il en charge votre téléphone Android ou votre iPhone ? Y a-t-il des frais d’activation ? Aurez-vous accès à des appels et SMS illimités ?

Lisez la suite pour voir quel serait le meilleur téléphone prépayé pour vous et consultez nos conseils sur comment acheter un nouveau téléphone. Et pour plus d’informations sur les options et le service des opérateurs prépayés, lisez notre comparaison des meilleurs forfaits sans fil prépayés chez Verizon, AT&T, Sprint, Boost et plus. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs téléphones prépayés au fur et à mesure que nous examinerons les nouveaux produits.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Que rechercher lors de l’achat d’un téléphone

2:09



Sarah Tew / Crumpe Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPhone 11 (Noir, 64 Go)

Angela Lang/Crumpe Le Note 10 Plus raffiné et riche en fonctionnalités comble l’écart avec les téléphones concurrents. Ce smartphone haut de gamme a été conçu pour les personnes qui veulent le meilleur Android. Il dispose d’un écran de 6,8 pouces, d’une batterie qui dure toute la journée et d’excellents outils photo. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy Note 10 Plus. Vous recevez des alertes de prix pour Galaxy Note 10+ (Aura Glow)

Angela Lang/Crumpe Bien qu’il n’ait pas de charge sans fil ni de dongle pour casque dans la boîte, le OnePlus 7T à prix compétitif est l’un des premiers téléphones portables à être livré avec Android 10. Il dispose également de trois caméras arrière qui capturent d’excellentes photos, d’un processeur ultra-rapide et il a un affichage fluide à 90 Hz. Il est disponible déverrouillé et sur T-Mobile, mais il fonctionne également sur le réseau AT&T et Verizon. Le 7 Pro de OnePlus est également disponible déverrouillé de OnePlus. Lisez notre avis sur le OnePlus 7T.

Angela Lang/Crumpe En tant que téléphone Galaxy S10 le plus convivial pour les portefeuilles, le Galaxy S10E a beaucoup à offrir. C’est un téléphone plus petit, ce qui est idéal pour ceux qui recherchent une petite prise en main, il dispose d’un chipset Snapdragon 855 ultra-rapide et d’une longue durée de vie de la batterie. Il peut également charger sans fil d’autres téléphones et accessoires. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy S10E. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy S10E (128 Go, noir prisme)

Angela Lang/Crumpe Le Pixel 3A supprime quelques fonctionnalités du Pixel 3 de l’année dernière : il n’est pas résistant à l’eau, n’a pas de charge sans fil et il atteint un maximum de 64 Go de stockage. Mais il ajoute une prise casque et conserve le même incroyable appareil photo Night Sight qui peut prendre de superbes photos dans l’obscurité. (Les photos de jour sont également incroyables.) C’est en raison de sa grande valeur que le smartphone a récemment remporté le choix des éditeurs CNET. Lisez notre avis sur Google Pixel 3A. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 3A (Just Black)

Angela Lang/Crumpe Le Moto G7 est l’une des options de téléphonie mobile les plus abordables et les plus fiables. Bien que son haut-parleur unique n’offre pas le meilleur son et qu’il prenne des photos et des vidéos médiocres en basse lumière, le G7 dispose de deux caméras arrière, d’une batterie durable et d’un design élégant. Il se charge également très rapidement, ce qui est utile lorsque vous avez besoin de faire le plein pendant vos déplacements. Lisez notre avis sur le Motorola Moto G7.

Plus d’essentiels pour le téléphone