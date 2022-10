Meilleurs téléphones pliables pour 2022 : Motorola Razr 2020, Galaxy Flip, Galaxy Fold 2 et plus

Les téléphones pliables semblent tout droit sortis d’un film de science-fiction. Pourtant, ils sont là, faisant des vagues et devenant de plus en plus populaires. Avec Samsung Galaxy Fold 2 et de Motorola Razr 2020 avec 5G sont peut-être deux des appareils les plus connus, mais ils ne sont pas les seuls valables sur le marché aujourd’hui. Nous avons rassemblé certains des téléphones pliables les plus excitants disponibles actuellement – ​​et avons envisagé ce qui nous attend.

Depuis son entrée dans la conscience dominante fin 2018, les téléphones pliables sont sur le point de transformer l’industrie technologique au cours des prochaines années, ainsi que 5G. Il y a beaucoup de buzz autour de ces appareils, car ils offrent l’empreinte compacte d’un téléphone à clapet et les avantages d’un smartphone.

Les téléphones pliables de cette liste ne sont qu’un indice de ce qui va arriver. L’écran pliable deviendra plus fin, le téléphone gérera mieux la durée de vie de la batterie et les applications mobiles tireront parti de différentes tailles d’affichage. Sans parler de la commodité de pouvoir enfin tenir un smartphone dans votre poche.

Google a aidé en s’engageant à fournir Prise en charge Android pour les conceptions pliables. (Compte tenu de certains de ses dépôts de brevet récents, il pourrait même sortir son propre téléphone pliable.) En bref, préparez-vous à voir plus de téléphones et d’appareils pliables avec un écran pliable dans un proche avenir. Voici les marques qui ont des téléphones flexibles ou qui devraient rejoindre l’engouement pour les pliables.

Angela Lang/Crumpe Fin 2019 et début 2020, Motorola a annoncé deux téléphones Razr flexibles à quelques mois d’intervalle. La version 2020 est la meilleure des deux. (J’entrerai dans plus de détails sur son prédécesseur plus tard.) Avec un prix catalogue de 1 400 $ (1 399 £, soit environ 2 470 AU $), ce modèle dispose de la 5G, d’un appareil photo de 48 mégapixels, de plus de mémoire et d’un processeur Snapdragon 765G plus rapide. Et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour 600 $ de réduction sur Amazon.

Angela Lang/Crumpe En tant que concurrent direct du Razr, le Galaxy Z Flip se plie comme un téléphone à clapet et a un design époustouflant. Il reste l’un de nos téléphones flexibles préférés, même des mois après l’avoir initialement examiné. Le Z Flip dispose d’un processeur Snapdragon 855 Plus haut de gamme, de deux caméras internes pour des photos larges et ultra-larges et peut charger d’autres accessoires avec PowerShare sans fil. Le 7 août, Samsung a publié une version 5G du Z Flip qui coûte plus cher. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Z Flip 3 (128 Go, Noir)

Angela Lang/Crumpe Le successeur de Samsung à son Galaxy Z Fold (plus d’informations ci-dessous) a amélioré de nombreuses fonctionnalités ennuyeuses de l’original. Bien nommé Galaxy Z Fold 2, le téléphone a un design et un mécanisme de charnière raffinés, un écran 120 Hz et une meilleure fluidité des applications entre les écrans intérieur et extérieur. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Z Fold 2

Angela Lang/Crumpe Le Razr (2019) était le redux très attendu du Razr classique de 2004. Introduit en novembre 2019, le premier téléphone Razr flexible a enthousiasmé les passionnés de technologie pour son design à la fois pionnier et emblématique. (A l’époque, les téléphones flexibles étaient gros et pliés comme un livre). Le téléphone comportait un écran de 6,2 pouces, deux caméras et un boîtier résistant aux éclaboussures.

Tyler Lizenby/Crumpe En tant que téléphone qui a lancé la tendance des téléphones flexibles grand public, le Galaxy Z Fold a donné un aperçu convaincant de l’avenir des écrans pliables. Son écran généreux de 7,3 pouces s’étendait comme une tablette et il avait un total de cinq caméras. Mais des problèmes largement signalés avec l’écran ont conduit Samsung à améliorer la conception avec son suivi l’année prochaine.

Angela Lang/Crumpe Nubia, une société associée du fabricant de téléphones chinois ZTE, a poussé le concept de téléphone pliable un peu plus loin avec son Nubia Alpha. L’appareil a été lancé à 449 $ (360 £ ou environ 640 AU $), mais a maintenant été réduit de 299 $. Il est unique en ce sens qu’il s’agit d’un téléphone qui s’enroule autour de votre poignet, semblable à une montre intelligente. Il dispose d’un écran flexible de 4,01 pouces, de commandes gestuelles et d’un design résistant à l’eau. Son appareil photo de 5 mégapixels peut également enregistrer des vidéos de 10 secondes. Cependant, il manque beaucoup de support d’application et il n’a pas Instagram, Google Maps ou un navigateur Internet. Ce n’est pas la première fois que nous voyons un téléphone qui ressemble à l’Alpha. En 2016, Lenovo avait un appareil conceptuel appelé CPlus, qui avait un écran de 4,26 pouces que vous penchiez sur votre poignet. Contrairement au CPlus, l’Alpha est un véritable appareil que vous pouvez acheter. Lisez nos travaux pratiques sur Alpha Nubia.

Andrew Hoyle/Crumpe Le Mate XS est une mise à jour mineure du Mate X, un téléphone flexible lancé en 2019 mais vendu uniquement en Chine. Le Mate XS, cependant, sera disponible dans d’autres pays, y compris le Royaume-Uni. (En raison des problèmes de sécurité persistants du gouvernement américain, il est peu probable qu’un téléphone Huawei vienne aux États-Unis pour le moment.) Bien qu’aucun prix officiel n’ait été fixé, le téléphone devrait coûter environ 2 200 £ (environ 2 850 $ ou AU). 4 300 $) et il dispose d’un écran plus puissant et du dernier processeur Kirin 990. Lisez notre expérience pratique sur le Huawei Mate XS.

Royole Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grand nom technologique, Royole, une startup chinoise avec des bureaux à Fremont, en Californie, a été la première à vendre un téléphone flexible. Son appareil phare, le Royole FlexPai, a été dévoilé en novembre 2018 et a commencé à 1 318 $ et 1 209 £ (environ 2 180 AU $ convertis). Sa suite, le FlexPai 2, a fait ses débuts le 24 mars et dispose d’une connectivité 5G, d’un écran flexible de 7,8 pouces et d’un chipset Snapdragon 865. Lisez notre première prise Royole Flexpai 2.

Qu’en est-il des autres fabricants de téléphones ?

D’autres compagnies de téléphone comme Apple et Google n’ont pas encore sorti de téléphones flexibles spécifiques, mais il y a des preuves qu’elles, et d’autres, explorent le concept. Ceci est soit basé sur des rapports officiels des dirigeants eux-mêmes, soit sur des dépôts de brevets. Jetez un œil ci-dessous à certaines des entreprises qui pourraient suivre la tendance avec leurs propres produits à venir.

Pomme/USPTO Apple : Selon la rumeur, avec demande de brevet En février, Apple a de nouveau mis à jour sa demande de brevet pour un téléphone à clapet avec un écran et un corps pliables. Dans les derniers dépôts, le brevet concerne “des appareils électroniques avec des écrans flexibles et des charnières”. Ces dépôts sont en cours depuis le premier d’Apple il y a neuf ans, en 2011. Depuis lors, les rumeurs d’un iPhone flexible se rallument avec chaque nouveau document mis à jour – déposé en 2014, 2016 et 2017 et 2019 (photo ici). Mais conformément à son style habituel, Apple est resté muet sur les détails, et le lancement de l’iPhone 12 de cette année s’est déroulé sans aucun téléphone flexible. Pour l’instant, aucun de ces brevets ne s’est concrétisé aux yeux du public, et il n’y a eu aucune information sur ce que pourrait être cet appareil (et s’il s’agira même d’un téléphone) ou d’un calendrier pour quand s’attendre à de tels produits.

Google Google : Prototypage, avec dépôt de brevet En décembre 2018, le géant de la technologie Google a déposé une demande de brevet pour un appareil pliable. Le brevet concerne un “affichage pliable d’un dispositif informatique et comprend une couche de renfort arrière, une couche de plaque avant transparente, une couche de fenêtre de couverture transparente et une couche d’affichage OLED disposée entre la couche de renfort arrière et la couche de plaque avant transparente”. Avance rapide plus tard en mai 2019, lorsque Google a ensuite confirmé qu’il prototypait la technologie de pliage, mais n’a pas encore vu de cas d’utilisation clair pour les écrans pliables. De plus, Google prend en charge les téléphones pliables avec sa plate-forme Android OS pour développer également la technologie du côté logiciel. Avec le lancement des Pixel 5, Pixel 4A 5G et Pixel 4A cette année, nous n’avons pas encore vu de téléphone flexible de Google.

Angela Lang/Crumpe Principalement connue pour ses téléviseurs abordables, la société de technologie chinoise TCL travaille sur un certain nombre d’appareils pliables, qui comprennent deux tablettes (dont l’une se plie trois fois !), Deux téléphones et un téléphone en forme de manchette que vous portez autour de votre poignet. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nom familier aux États-Unis, vous connaissez peut-être mieux TCL grâce à d’autres marques qu’il possède, à savoir BlackBerry, Alcatel et Palm. Les appareils à venir ont tous des écrans AMOLED flexibles qui peuvent se plier à cause de ce que TCL appelle une DragonHinge. Breveté par l’entreprise, la charnière permet aux écrans de se replier à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. TCL estime que son premier téléphone pliable sera disponible en 2020 et qu’il pourrait coûter moins de 1 000 dollars, ce qui le rend nettement moins cher que le Motorola Razr et les deux téléphones pliables Galaxy.

Xiaomi Xiaomi Dual Flex ou Mix Flex : Confirmé En janvier 2019, le fabricant de téléphones chinois Xiaomi a présenté son téléphone pliable sur la plateforme de médias sociaux Weibo. Contrairement aux autres téléphones que nous avons vus, qui n’ont qu’un seul pli au milieu, le téléphone de Xiaomi se replie en trois, les deux côtés se repliant. Le co-fondateur et président de Xiaomi, Bin Lin, a déclaré que ce design est “pratique et beau” et qu’il “fusionne parfaitement l’expérience d’une tablette et d’un téléphone”. Les spécifications et les informations sur les prix n’ont pas été données, mais Xiaomi vote actuellement sur deux noms possibles : le Dual Flex ou le Mix Flex.